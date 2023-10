“Não faça mais nada nos lábios”, os fãs pedem a Shakira depois de verem sua imagem no vídeo promocional do seu perfume

Shakira está vivendo seu melhor momento no cenário profissional, triunfando com cada música que lança, e também demonstrou ser uma grande empresária.

A famosa tem sua própria linha de perfumes, com mais de 5 fragrâncias que capturam parte de sua essência e são conhecidas por sua elegância e juventude, tornando-se as favoritas de todos.

Recentemente, a cantora lançou sua nova fragrância, Rojo Eau De Parfum, e em sua conta do Instagram compartilhou um vídeo promovendo essa nova fragrância. Ela estava vestindo um look vermelho com os lábios na mesma tonalidade, parecendo linda e sexy.

Algumas pessoas pediram a Shakira para não fazer mais procedimentos nos lábios devido à sua imagem no vídeo promovendo seu perfume

No vídeo, Shakira aparece usando uma calça vermelha e um corset vermelho, com um decote em forma de coração e detalhes em renda. Ela estava com o cabelo solto e lábios vermelhos.

“Apresento a vocês o meu novo perfume Rojo”, diz a cantora, enquanto posa de forma muito sexy. Embora ela pareça linda, muitas pessoas a criticaram por seus lábios.

Elas afirmam que Shakira exagerou no botox nos lábios, já que antes ela não parecia assim, e agora é evidente que sua imagem mudou. Por isso, pedem que ela não faça mais procedimentos.

“Shakira, não faça mais nada nos lábios 😢”, “seus lábios eram lindos, não sei por que você fez botox, agora você parece estranha”, “que mania das celebridades de colocar botox nos lábios, ela era tão bonita naturalmente”, “você está exagerando com o botox, pare ou vai deformar o rosto como muitas celebridades”, “por que ela fez isso no rosto, parece estranha, já perdeu sua essência”, foram algumas das críticas que a cantora recebeu.

Não é a primeira vez que criticam Shakira por seu rosto ou seus lábios, e é evidente que ela fez alguns retoques, mas cada mulher é livre e não deve ser julgada por isso, e ela continua linda da mesma forma.