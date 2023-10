Meghan Markle e Harry voltam de feriados sobrecarregados

Meghan Markle e o Príncipe Harry recentemente desfrutaram de um tempo juntos, visitando uma ilha no Caribe após sua viagem a Nova York. No entanto, sua volta aos Estados Unidos aparentemente não foi isenta de "tensão", de acordo com uma especialista em linguagem corporal da revista Mirror.

O casal, que se acredita ter deixado seus dois filhos, o Príncipe Archie, de 4 anos, e a Princesa Lilibet, de 2 anos, em Canouan, uma ilha que faz parte de São Vicente e Granadinas, no Caribe, retornou aos EUA na segunda-feira. Fotos parecem mostrá-los pouco depois de sua chegada.

As imagens, obtidas pelo Daily Mail, mostram Meghan em um vestido preto, carregando vários acessórios depois de sair do avião. O Príncipe Harry estava aparentemente atrás dela, vestindo uma camiseta branca e calças marrons.

Judi James, uma especialista em linguagem corporal, falou ao Mirror sobre as fotos. Ela sugeriu que há alguma "tensão" e que Meghan parece estar "ansiosa" para voltar para seus filhos.

Ao comentar sobre o casal, Judi disse: "este é um visual muito mais prático e sério de Harry e Meghan, que optaram por não andar de mãos dadas, como costumam fazer, enquanto Meghan caminha primeiro, cuidando dos detalhes e apontando para os carros à espera, Harry anda alguns passos atrás dela, conversando com um membro de sua equipe".

Judi acrescentou: "o visual idílico de mãos dadas pelas ruas desertas das férias desapareceu, e o gesto de Meghan com o braço levantado, o queixo inclinado e o passo rápido sugere alguma tensão, como se ela estivesse ansiosa para voltar para casa".

A especialista em linguagem corporal disse que, no entanto, o Príncipe Harry parece estar "menos apressado". Ela comentou: "Harry parece ter mantido uma vibração mais relaxada das férias, ainda vestindo sua camiseta branca e boné casual, e, apesar da falta de um sorriso, ele parece estar menos apressado enquanto fica para trás e conversa".