Max Verstappen planeja seguir Valentino Rossi em mudança longe da Fórmula 1

Max Verstappen, o campeão da Fórmula 1, está celebrando sua terceira vitória consecutiva no título mundial, mas já tem um olho voltado para o futuro. O piloto da Red Bull, aos 26 anos, insinuou que deseja seguir os passos da lenda da MotoGP Valentino Rossi, fazendo a transição para carros GT, de acordo com o Mirror,

A vitória de Verstappen no último sábado nas corridas de sprint no Catar, seguida pela vitória no Grande Prêmio correspondente, ampliou sua liderança na classificação de pilotos para 209 pontos. Com seu companheiro de equipe, Sergio Perez, atualmente em segundo lugar, Verstappen conquistou três títulos mundiais consecutivos.

O campeão recém-condecorado tem sido questionado sobre seu futuro antes do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Verstappen tem seu foco em seguir um caminho semelhante ao de Rossi, que mudou para o GT World Challenge nas últimas etapas de sua carreira.

Em uma entrevista ao veículo italiano "Gazzetta Dello Sport", Verstappen deixou claro que trabalhar com carros GT é algo que ele gostaria de explorar no futuro.

Quando perguntado sobre seus planos futuros, ele declarou: "eu vou correr por mais tempo, mas não em corridas de Grand Prix. Seria bom fazer como Valentino Rossi. Gosto de ver suas corridas em GT, uma categoria que me interessa porque temos nosso próprio carro lá. Ele fez de tudo no MotoGP, com uma carreira incrível, e agora ele está se divertindo, ainda trabalhando duro e querendo vencer de novo. Acho que vou buscar algo semelhante no futuro".

Verstappen estreou na F1 como adolescente, e neste ano alimentou especulações de que poderia deixar o esporte quando seu contrato atual expirar, em 2028. O piloto da Red Bull terá 31 anos no final desse contrato, assinado em março deste ano.

Falando em maio, o astro da Red Bull disse à Sky Sports: "eu sei que terei 31 anos quando meu contrato terminar. Nesse ponto, eu já estarei na F1 há muito tempo, e é um trabalho árduo. É muita viagem, não apenas para as corridas, mas também entre elas, viajando para a fábrica, cumprindo compromissos de marketing, e eu sou realmente alguém que gosta de estar em casa".

"Gosto de ser competitivo e gosto de vencer, mas se você não consegue se motivar totalmente para cada corrida, esse é o momento em que você tem que se questionar, 'Você realmente quer continuar?'".