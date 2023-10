Look da vingança? Shakira posou como ‘sereia’ com a cor que Carolina Herrera mais detesta

Shakira Youtube Shakira: Shakira, Manuel Turizo - Copa Vacía (Official Video) (Youtube Shakira: Shakira Manuel Turizo - Copa Vacía (Official Video))

Shakira está se aproximando cada vez mais do mundo da moda, seja através de importantes desfiles ou de looks que lhe conferem um ar fresco e jovem, que por vezes quebra as famosas regras de Carolina Herrera que definem as bases para que uma mulher envelheça com elegância.

Usuários na internet notaram que a cantora colombiana havia refinado seu guarda-roupa após anunciar o fim de seu relacionamento com seu ‘eterno namorado’ Gerard Piqué, depois de descobrir sua infidelidade com uma jovem espanhola que trabalhava na Kosmos, Clara Chía Martí, a quem Shakira não hesitou em responder com uma de suas canções mais famosas, ao lado de Bizarrap.

Shakira em 'El Jefe' Youtube: Shakira, Fuerza Regida - El Jefe (Official Video) (Youtube: Shakira, Fuerza Regida - El Jefe (Official Video))

Sua catarse continua e Shakira está mostrando uma de suas versões mais renovadas, apostando em novos gêneros musicais, incluindo o regional mexicano com sua música recente ao lado de Fuerza Regida, e com looks que lhe renderam uma série de elogios nas redes sociais, tornando-a um ícone de estilo para mulheres na faixa dos 40 anos.

Após comparecer à Semana de Moda de Alta Costura em Paris e fazer aparições em eventos onde foi homenageada e premiada por suas contribuições recentes para a música, a colombiana parece estar pronta para dominar outra indústria.

Shakira posa para British Vogue com cauda de sereia

Shakira fez de novo! A cantora de 46 anos posou para a famosa publicação de moda British Vogue, ao lado do ex-diretor criativo da Givenchy e Burberry, Riccardo Tisci, com um visual de sereia, assim como fez para seu single “Copa Vacía” com Manuel Turizo.

Desta vez, de forma mais sombria, como se fosse parte de um novo visual de vingança, a cantora colombiana posou para a renomada revista de moda com destaque para o estilo gótico, usando uma jaqueta tipo “bomber” com detalhes dourados que cobria parte de seu peito, que estava vestido com lingerie transparente.

Também usava luvas de couro decoradas com anéis e pulseiras douradas, uma sereia elegante com toques misteriosos que ficam apenas em sua roupa, já que sua maquiagem era de tons mais suaves, leves e clássicos, em terracota e tons naturais, combinados com sua icônica juba loira com ondas de praia que mal estavam definidas, mas controladas o suficiente para criar um penteado fresco.

Para a foto, ela posou em cima de uma grande caixa de madeira no meio dos elevadores do “Vogue House”, com o marcador do sexto andar aberto, mantendo a estética de suas postagens mais recentes em sua conta no Instagram.

Por que Shakira apareceu na British Vogue?

A cantora de “Antología” foi uma das convidadas especiais para a edição de novembro da British Vogue, como parte da despedida de sua sede histórica em Londres, localizada em Hanover Square. A famosa publicação mudará de local a partir de janeiro de 2024 para Thamesside, no edifício Adelphi do Embankmen.

Nesta edição, outras estrelas se juntaram para dar um “adeus” ao seu icônico edifício e abrir as portas para um novo começo em outra sede.

No verão passado, Shakira se transformou em uma sereia para “Copa Vacía” com Manuel Turizo, onde usou um visual em tons de azul e rosa para o videoclipe.