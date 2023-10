Larissa Manoela faz revelação sobre como está seu relacionamento com os pais

A atriz e empresária Larissa Manoela voltou a tocar em um assunto delicado: sua relação com os pais. Após expor, por meio de uma entrevista ao Fantástico, os motivos que a levaram a romper relações profissionais com os pais, a atriz falou novamente sobre a questão, desta vez em entrevista à revista Glamour.

Conforme publicado pela CNN Brasil, durante a entrevista a atriz revelou que não mantém mais contato com os pais desde que sua entrevista foi ao ar, em agosto deste ano.

Apesar de ser um momento difícil, Larissa afirma estar focada em reconquistar o espaço e as rédeas de sua carreira, desta vez respeitando suas próprias diretrizes.

“Me sinto corajosa e focada, como sempre, num futuro que me espera com grandes coisas”, afirmou a atriz.

Busca por independência

Segundo a publicação, um dos principais temas abordados pela atriz e empresária Larissa Manoela durante sua entrevista foi a vontade de buscar sua autonomia e ter voz de comando em sua própria carreira profissional.

“Desde os meus 18 anos, sentia que precisava recalcular a rota de uma maneira que pudesse ser benéfica para mim, que aprendesse com o processo, mas sem que tudo o que foi feito tivesse vindo à tona. Infelizmente, muito saiu do meu controle, tive que aceitar, repensando para que pudesse seguir o meu caminho”.

Para este novo momento, ela afirma estar recebendo todo apoio possível do noivo, o ator André Luiz Frambach.

Leia também: Larissa Manoela revela ter escutado a nova música do ‘N Sync antes da hora

“Ele foi uma mola propulsora e meu apoio, mas essa história não é sobre ele. Junto disso, houve um movimento das pessoas que estavam à minha volta. Tive nos amigos e em quem me acompanhava de perto um apoio essencial”.

Larissa ainda afirma que, para garantir seu bem-estar, manteve as sessões de terapia e até mesmo chegou a intensificá-las.

Diante da ruptura com os pais, ela então revela: “Hoje tenho a família que escolhi, que são meus amigos, pessoas próximas. A gente costuma falar muito sobre essa questão da família, que é o sangue, né? E, de fato, a gente pertence a esse universo que Deus mandou. Mas, atualmente, eu tenho zero contato com a família de sangue e acho que muito porque tudo aconteceu da forma com que aconteceu”.