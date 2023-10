John Stamos, astro de "Três é Demais", revela abuso sexual

O ator John Stamos, conhecido por seu papel em "Três é Demais", está prestes a lançar sua autobiografia "If You Would Have Told Me", em 24 de outubro, e as revelações impactantes sobre sua vida pessoal já começaram a surgir. Aos 60 anos, Stamos compartilha detalhes dolorosos sobre um episódio traumático de abuso sexual que vivenciou na infância, cometido por sua ex-babá.

Imagem: Instagram

No livro, o ator revela que demorou para perceber a inadequação das ações da babá e, na época, optou por manter silêncio. Em entrevista, Stamos expressou o difícil processo de relembrar: "eu sabia, e eu defendo muito os sobreviventes. Eu senti que me lembrei um pouco. Sempre esteve lá, mas eu reprimi como as pessoas fazem, certo? Acho que disse a mim mesmo, tipo, 'ah, são meninas'. Pensava que estivesse me fingindo de morto, ela ia parar. Mas não foi totalmente agressivo. Não sei, não foi bom".

A revelação veio à tona enquanto Stamos escrevia um discurso de aceitação de um prêmio dedicado à sua defesa de crianças vítimas de abuso. Ele compartilhou a motivação por trás de sua decisão de abordar o assunto: "senti que precisava falar sobre isso. Foi estranho. Foi algo que aconteceu quando eu tinha 10 ou 11 anos. Eu não deveria ter tido que lidar com esses sentimentos".

Ao comparar sua própria experiência com a vida de seu filho de 5 anos, Stamos enfatizou a importância de abordar essas questões de maneira diferente: "mas vou te dizer, se eu descobrisse que alguém estava fazendo isso com meu filho, seria uma história totalmente diferente".

Segundo o Metrópoles, o relato corajoso do ator destaca não apenas a superação pessoal, mas também a necessidade de conscientização sobre os desafios enfrentados por sobreviventes de abuso sexual.