Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio revelam sexo de bebê

Após a expectativa e o suspense, Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio finalmente revelaram o sexo de seu primeiro filho em um tocante vídeo compartilhado nas redes sociais.

O casal organizou um pequeno chá revelação no último fim de semana, deixando seus seguidores curiosos sobre o desfecho. Nesta quarta-feira, 18/10, o aguardado momento chegou, e o casal emocionou a todos ao revelar que estão à espera de uma menina.

No vídeo compartilhado no perfil da apresentadora no Instagram, Fernanda Paes Leme descreveu a decisão de realizar um mini chá revelação: "a gente resolveu, meio que de última hora, fazer um mini chá revelação. Só para família, uma coisa pequena, contando com a ajuda de todos. Todo mundo botou a mão na massa", disse a atriz.

Fernanda admitiu que tinha a preferência por um menino, mas que estava feliz com qualquer que fosse o resultado, ressaltando que não tinha controle sobre isso. Por outro lado, Victor acreditava que o bebê seria uma menina e estava vestido de rosa para expressar seu palpite.

No momento de revelação, o casal apareceu emocionado, e os animais de estimação da família surgiram com balões e acessórios cor-de-rosa, confirmando a notícia de que Fernanda e Victor esperam uma menina. A atriz finalizou a publicação com entusiasmo, convidando os seguidores a dar suas opiniões e conferir o vídeo.

Este anúncio feliz vem após o casal enfrentar desafios, incluindo um aborto espontâneo no final de 2021. No início de 2023, Fernanda Paes Leme revelou que iniciou o processo de congelamento de óvulos antes de anunciar a gestação do primeiro filho, informou a Revista Caras.

Além da emocionante revelação do sexo do bebê, Fernanda Paes Leme compartilhou detalhes do chá revelação, mostrando a decoração personalizada e os docinhos em tons de azul e rosa que representam o sexo do bebê.