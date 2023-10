Férias escolares: saiba quais sãos os planos para o Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis

Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis têm um outubro divertido pela frente!

Os três filhos de Kate Middleton e do Príncipe William acordaram provavelmente animados na sexta-feira, com o início das férias de meio período na Lambrook School. George, 10, Charlotte, 8, e Louis, 5, terão duas semanas de folga das aulas durante o primeiro intervalo do primeiro semestre do ano letivo. Eles estão programados para voltar no dia 30 de outubro, bem a tempo para o feriado favorito das crianças: o Halloween.

Embora o Príncipe e a Princesa de Gales não tenham divulgado uma foto de seus filhos voltando para Lambrook este ano, já que as fotos não são compartilhadas todos os anos para manter a escola um espaço privado e livre de pressão, o trio começou a escola em setembro e começou o pausa após cinco semanas de estudos.

Getty Images

Apesar de serem membros da realeza, o tempo livre do Príncipe George, da Princesa Charlotte e do Príncipe Louis provavelmente será muito parecido com o de seus colegas de classe, com bastante tempo para a família e atividades descontraídas.

Depois de duas semanas ocupadas de compromissos conjuntos e individuais, incluindo uma viagem ao País de Gales para dar início ao Mês da História Negra e três dias de passeios em torno do Dia Mundial da Saúde Mental, o Príncipe William e a Princesa Kate provavelmente reduziram suas agendas para passar mais tempo com seus filhos durante o período de folga da escola, como fizeram no passado.

O Príncipe William e a Princesa Kate, ambos de 41 anos, já revelaram um pouco da diversão que o Príncipe George, a Princesa Charlotte e o Príncipe Louis desfrutam, desde assar e cozinhar na cozinha até projetos de artes e ofícios. Mas o hobby favorito da família parece ser passar o tempo ao ar livre.

Em uma rara entrevista ao podcast Happy Mum, Happy Baby em fevereiro de 2020, Kate disse que ficava mais feliz quando “estou com minha família no campo e estamos todos imundos”.

“Alguém me perguntou outro dia: o que você gostaria que seus filhos lembrassem da infância?” a mãe real disse à apresentadora Giovanna Fletcher. “E achei uma ótima pergunta, porque, na verdade, se você realmente pensar sobre isso, será que estou sentado tentando fazer o dever de casa de matemática e ortografia no fim de semana?”

“Ou será o fato de termos saído e acendido uma fogueira e sentado tentando cozinhar salsichas que não funcionou porque estava muito úmido?” ela continuou.

Fonte: People