Fãs de Taylor Swift causam agitação em restaurante por rumores de jantar com Travis

Taylor Swift, a popular cantora de "Cruel Summer," e seu namorado, Travis Kelce, foram o centro das atenções em um restaurante de Connecticut (EUA). A notícia de um possível encontro entre o casal e a amiga Blake Lively levou centenas de fãs ao restaurante Elm, em Nova Canaã, causando um verdadeiro pandemônio.

EXCLUSIVE: Video of locals from New Canaan Connecticut trying to get a peak of Taylor Swift and Travis Kelce having lunch together pic.twitter.com/V9RtdUFSDZ — Sports hub (@sports_hub_1) October 19, 2023

De acordo com um relato de um espectador ao Page Six, a multidão de fãs de Taylor Swift, conhecidos como "Swifties", aglomerou-se do lado de fora do restaurante na tarde de quinta-feira (19/10), após uma conta de fãs afirmar que Swift e Kelce estavam jantando no local.

A situação ficou tão intensa que o restaurante teve que "trancar a porta dos fundos" devido à quantidade de pessoas se acumulando ao redor do edifício na esperança de "pegar um vislumbre" do casal. Alguns fãs até tentaram forçar a entrada, e todos os pedidos de entrega tiveram que ser feitos do lado de fora.

A situação se tornou tão caótica que o departamento de bombeiros e três policiais tiveram que intervir para tentar controlar a multidão. No entanto, o trio de celebridades não foi visto entrando ou saindo do restaurante.

Embora o Elm tenha encerrado o serviço de almoço, o restaurante se recusou a confirmar ou negar se as três celebridades estavam dentro do estabelecimento. No entanto, suas contas de redes sociais repostaram várias histórias do Instagram que insinuavam que Swift havia estado lá mais cedo no dia.

O Us Weekly também afirmou que a agitação foi causada por espantalhos que se pareciam com o casal, e o restaurante postou uma foto deles.

Enquanto Blake Lively mora a menos de 15 minutos do restaurante, Travis Kelce foi visto em um treinamento em Kansas City, Mo. na quinta-feira, tornando sua presença no restaurante quase impossível.

Se Swift esteve lá, parece que ela e Lively aproveitaram um tempo juntas para colocar a conversa em dia. A aparição pública do casal aconteceu no sábado passado, após semanas de rumores de romance.

O relacionamento, que foi associado pela primeira vez no mês passado, foi marcado por demonstrações públicas de afeto, incluindo uma aparição surpresa no "Saturday Night Live". Testemunhas relataram que o casal foi visto "se beijando" e ficando bem "à vontade" na festa após o programa.

Um espectador chegou a afirmar que Taylor Swift e Travis Kelce pareciam "adolescentes apaixonados", uma informação que fontes confirmaram ao Daily Mail na quinta-feira.

Uma fonte próxima a Blake Lively disse que "Taylor está encantada no momento e sua família apoia Travis". Ela está tentando se manter firme, mas é óbvio que está se apaixonando por ele, e ele sente o mesmo, garantiu.

Aparentemente, o jogador de futebol americano Travis Kelce vê um futuro longo ao lado da vencedora de 12 Grammys, pois ele teria comprado uma mansão de US$6 milhões em uma comunidade fechada. Isso teria ocorrido após ele perceber o quão acessível era sua antiga casa de US$1 milhão.

Agora, será quase impossível para paparazzi - e fãs enlouquecidos - esperar do lado de fora da sua nova mansão de 16.000 pés quadrados, que possui 6 quartos e até um campo de minigolfe, quando Swift estiver na cidade.

A cantora já esteve presente em três dos jogos do jogador da NFL nas últimas semanas, chegando a levar Blake Lively e Ryan Reynolds a um deles. A questão que fica é se Taylor Swift planeja ir ao jogo dos Chiefs contra os Los Angeles Chargers no domingo, e se Kelce precisará de ajuda para mover suas coisas.