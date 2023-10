‘Cadáveres’: a nova minissérie de mistério em Netflix para quando não souber o que quer ver e que é um sucesso

A Netflix estreia Cadáveres, é uma nova minissérie de mistério e ficção científica que chegou ao serviço de streaming.

Com apenas 8 episódios, é perfeita para quem não tem muito tempo para se envolver em histórias longas, mas ainda adora resolver o caso junto com os protagonistas.

Do que trata Cadáveres, a nova minissérie da Netflix?

A trama da minissérie envolve a descoberta de um corpo que aparece em quatro períodos diferentes: Londres em 1890, 1941, 2023 e 2053. As autoridades de cada época investigam o ocorrido e, ao descobrirem pistas que conectam décadas distintas, percebem que os casos estão relacionados. O enigmático líder político, Elias Mannix, se torna o ponto central da investigação.

No entanto, a resolução do caso não será simples, pois o corpo não tem um DNA registrado, não existem impressões digitais, não há estojo de bala na cena do crime e o cadáver não possui nenhum orifício de saída de bala.

Cadáveres de Netflix Tom Mothersdale es Gabriel Defoe en la ficción (Matt Towers/Netflix)

Sem dúvida, é perfeita para aqueles que adoraram Dark, outra produção disponível na Netflix que, como Cadáveres, apresenta uma dose de viagem no tempo e ficção científica que mantém os espectadores constantemente empolgados.

Esta série policial é baseada na incrível novela gráfica de Si Spencer escrita para a DC Comics. Foi criada pelo roteirista Paul Tomalin, produzida por Will Gould e Frith Tiplady e dirigida por Marco Kreutzpaintner (Beat) e Haolu Wang (Doctor Who).

Em seu elenco, você encontrará alguns nomes que provavelmente lhe parecerão familiares: Shira Haas como Iris Maplewood, Amaka Okafor como Ds Hasan, Kyle Soller como Alfred Hillinghead e Jacob Fortune-Lloyd como Charles Whiteman. Todos os episódios já estão disponíveis na Netflix e até agora tem recebido uma ótima aceitação do público, ficando entre os trends.