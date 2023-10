Britney Spears revela trechos explosivos de seu livro

Britney Spears lançou trechos de seu livro de memórias altamente aguardado, "The Woman in Me", nas redes sociais, a poucos dias do lançamento oficial, no dia 24 de outubro.

Aos 41 anos, a cantora tem provocado seus fãs com seu livro por meses, e agora a data de lançamento está se aproximando rapidamente. Recentemente, Britney compartilhou trechos do livro em um vídeo nas redes sociais.

Ela usou o X (anteriormente conhecido como Twitter) para postar um vídeo de teaser para o livro. O vídeo exibia uma série de citações, aparentemente retiradas do livro, e Britney escreveu na legenda: "minha história é sua em 24 de outubro?".

Uma das citações do vídeo diz: "eu realmente invejo as pessoas que sabem como fazer a fama funcionar para elas". Outra citação no teaser afirma: "minha postura era inocente - e não era um ato. Eu não sabia o que estava fazendo". Enquanto outra diz: "sentia que estava vivendo à beira de um abismo". O vídeo também menciona outra citação aparentemente retirada do próximo livro da vencedora do Grammy, que diz: "não quero que seja real, isso é apenas um sonho".

E em uma mensagem que parece ser direcionada aos seus apoiadores após o fim de sua tutela, outra citação no vídeo diz: "se você se levantou por mim quando eu não conseguia me levantar: do fundo do meu coração, obrigada". A seguinte mensagem é exibida após as citações: "ninguém sabe o que eu realmente pensava? até agora".

O vídeo termina com a capa do livro "The Woman in Me," que será publicado pela Gallery Books.

O vídeo acumulou mais de um milhão de visualizações na plataforma e provocou reações de alguns de seus seguidores. Uma pessoa comentou: "mal podemos esperar pelo seu livro, rainha!". Outra disse: "estamos contando os dias".

"Ansiosos por isso", escreveu outra pessoa em sua resposta. Uma quarta pessoa comentou: "vamos ler e ouvir (o audiobook)". Compartilhando seus pensamentos, outro fã disse recentemente: "estou tão pronto! Te amo Britney".

Alguém escreveu: "sempre estaremos ao seu lado, Britney". Enquanto outra pessoa disse: "estamos com você o tempo todo". Da mesma forma, outra pessoa reagiu na plataforma: "estamos aqui para apoiar você para sempre, Britney. Nós te amamos".

Segundo o Mirror, uma sinopse do próximo livro de memórias, que será lançado na próxima terça-feira, afirma: "The Woman in Me é uma história corajosa e surpreendentemente emocionante sobre liberdade, fama, maternidade, sobrevivência, fé e esperança".

Também foi provocado: "escrito com notável franqueza e humor, (o livro de Britney) ilumina o poder duradouro da música e do amor - e a importância de uma mulher contar sua própria história, em seus próprios termos, finalmente".