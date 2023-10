Andressa Urach revela que torcia por Rachel Sheherazade e relembra de suas ‘guerras de peito e cuspe’

A modelo Andressa Urach se disse “chocada” com a expulsão de Rachel Sheherazade do programa “A Fazenda 15″, da TV Record, após uma confusão com a influenciadora digital Jenny Miranda. Ex-participante do reality show, a ex-miss Bumbum destacou que torcia pela eliminada e lembrou das brigas que ela protagonizou com Denise Rocha e Mateus Verdelho.

“Gente, eu estou chocada com a expulsão da Rachel Sheherazade. Eu estava torcendo para ela ganhar ‘A Fazenda’. Nossa, para a Raquel perder a linha e colocar a mão na boca da menina lá, é porque a menina deve ter tirado muito ela do sério. A Rachel é uma mulher muito inteligente”, ressaltou Andressa nos stories de seu Instagram.

“Aí eu fico pensando, né, na minha época da ‘Fazenda’, eu e a Denise [Rocha], a gente praticamente se bateu de peito, né. A gente se agrediu (...) teve uma guerra de peito”, lembrou.

“Fora os cuspes, né. Eu e o Mateus [Verdelho] a gente se agrediu de uma maneira horrível. Eu estava extremamente bêbada, eu cuspi acho que umas 60 vezes e nunca cuspi assim na vida. E lá, na hora da raiva, acabei cuspindo horrores. Eu não sei, hoje, se eu participasse, eu acho que existiria a chance de eu ser expulsa”, ressaltou a loira.

Expulsão de Rachel

A briga entre Rachel Sheherazade e Jenny Miranda foi exibida no programa na quinta-feira (19). O conflito aconteceu por conta da divisão de tarefas, quando a jornalista se recusou a fazer a tarefa determinada pela influenciadora digital, a atual fazendeira, avisando que estava cansada após ter ficado responsável pelo lixo na última semana.

Rachel colocou a mão no rosto da fazendeira e, em um comunicado, a TV Record disse que a confusão foi analisada pela direção do reality, que optou pela expulsão. Com isso, a roça formada por André Gonçalves, Kally Fonseca e Nadja Pessoa foi cancelada.

Fora do reality show, a jornalista publicou um vídeo direcionado aos fãs e apoiadores de sua entrada no programa de Adriane Galisteu. “Oi gente, eu faço questão de vir aqui apenas para agradecer a cada um de vocês que fez questão de tirar um tempinho para me ligar, mandar mensagem ou gravar uma mensagem, para postar algo”, começou a famosa.

Vista como uma das principais famosas que poderiam chegar na final de A Fazenda, Rachel não comentou sobre a briga dentro da sede e nem por qual motivo deixou o programa da Record TV, mas agradeceu: “Eu estou aqui para agradecer os meus amigos, seguidores, meus apoiadores, admiradores e familiares. Vocês não têm preço…é ser especial na vida de outra pessoa”.

