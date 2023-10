A Fazenda: Pastora Cariúcha; entenda como ela chegou ao Fala Que Eu Te Escuto

O plano de tirar Cariúcha do cancelamento, que foi uma das participantes mais detonadas nas redes sociais durante A Fazenda 15, por enquanto, continua e, desta vez, a funkeira fez uma participação especial inesperada no Fala Que Eu Te Escuto.

A famosa, que foi eliminada com um pouco mais de 9% dos votos do reality show rural, esteve na atração evangélica exibida nas madrugadas do canal de Edir Macedo. No programa evangélico, a ex-peoa falou sobre saúde mental.

“Estou sabendo que você era barraqueira lá na Fazenda. Eu não assisto A Fazenda, tenho que ser honesto! Eu não assisto porque o tempo não encaixa com o meu. Mas as informações que eu tenho é que você estava virada no Jajá, lá”, declarou um dos pastores que comandam o Fala Que Eu Te Escuto.

A Fazenda 15: Cariúcha conversa com pastor no Fala Que Eu Te Escuto (Reprodução/Record TV)

Além disso, o pastor Márcio cutucou Cariúcha durante o programa: “Falando em pessoas complicadas, ninguém melhor que você pra dizer, não é?”.

Mas, depois de brincar com o nome do outro pastor, Wilem, que segundo ela é “internacional”, a funkeira se posicionou sobre sua jornada em A Fazenda 15 e revelou o motivo de “sair da casinha” durante o reality show.

“A falta do celular, ela dá muita ansiedade. Você está fora do mundo real, não sabe o que está acontecendo aqui. E aí aflora tudo, né? Aí vem o estresse, a ansiedade e sem conexão com o mundo”, desabafou a funkeira.

A Fazenda 15: Nada de pastora, Cariúcha brinca com nome de religioso (Reprodução/Record TV)

Ainda no programa Fala Que Eu Te Escuto, da Record TV, o pastor Márcio questionou se a famosa é estressada na vida rea e a ex-peoa disse que o mais difícil foi conviver com pessoas diferentes na mesma casa.

Vale destacar que durante A Fazenda 15, Cariúcha discutiu com Rachel Sheherazade e Lucas Souza, que foi alvo de falas homofóbicas por parte dela.

