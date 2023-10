A Fazenda: O recado sério de Rachel Sheherazade ao ser expulsa do reality rural

A Fazenda 15: Rachel Sheherazade brigou com Jenny Miranda (Reprodução/PlayPlus)

Expulsa de A Fazenda 15, Rachel Sheherazade não se calou depois da briga que aconteceu nesta quinta-feira (19) com a influenciadora digital Jenny Miranda, que é a atual fazendeira. Fora do reality show, a jornalista publicou um vídeo direcionado aos fãs e apoiadores de sua entrada no programa de Adriane Galisteu.

“Oi gente, eu faço questão de vir aqui apenas para agradecer a cada um de vocês que fez questão de tirar um tempinho para me ligar, mandar mensagem ou gravar uma mensagem, para postar algo”, começou a famosa.

Vista como uma das principais famosas que poderiam chegar na final de A Fazenda, Rachel não comentou sobre a briga dentro da sede e nem por qual motivo deixou o programa da Record TV, mas agradeceu: “Eu estou aqui para agradecer os meus amigos, seguidores, meus apoiadores, admiradores e familiares. Vocês não têm preço…é ser especial na vida de outra pessoa”.

Por fim, depois de mostrar que estava bem, Sheherazade afirmou que está recebendo muito carinho fora do reality show rural: “Desejo a vocês o dobro que vocês desejam para mim. Tudo em dobro. Obrigada por fazer esse dia mais do que especial. Ele só é especial por eu ter vocês na minha vida”.

Entenda a expulsão da peoa

O conflito entre Rachel e Jenny Miranda aconteceu por conta da divisão de tarefas, quando a jornalista se recusou a fazer a tarefa determinada pela fazendeira, avisando que estava cansada após ter ficado responsável pelo lixo na última semana.

Sem mostrar nada para o público, Radamés e Cézar Black comentam dentro da casa que o rosto de Jenny estava marcado e que a influencer foi “botar gelo na cara”.

A Fazenda 15: Rachel Sheherazade foi a primeira famosa expulsa do reality show (Reprodução/Instagram)

“Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa”, anunciou a emissora.

Em um comunicado, a emissora disse que a confusão foi analisada pela direção do reality e seria mostrada no programa ao vivo, que também teve a roça, com André Gonçalves, Kally Fonseca e Nadja Pessoa, cancelada.

