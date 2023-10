A Fazenda: 3 grandes tretas do confinamento; Rachel Sheherazade está no meio

A Fazenda 15: Rachel Sheherazade foi a primeira famosa expulsa do reality show (Reprodução/Instagram)

Enquanto o BBB tenta causar com o “fogo no parquinho”, o reality show A Fazenda é conhecido por ser um verdadeiro fervor e entretenimento para quem gosta de conflito e confusão entre famosos. Prova dessa fama, é que nem Rachel Sheherazade conseguiu ficar calada durante o programa e foi expulsa nesta quinta-feira (19).

Com um pouco mais de um mês no ar, o programa de Adriane Galisteu, que está na 15ª temporada, já reúne fortes tretas entre os participantes e, por isso, listamos algumas que chamaram a atenção da web e do público que acompanha todos os dias.

Rachel e Jenny Miranda

Começamos com a última confusão do reality rural. Nesta quinta-feira (19), a influenciadora e a jornalista, famosa por suas declarações em importantes programas do SBT, se estranharam e Rachel deixou A Fazenda 15.

O conflito entre elas aconteceu por conta da divisão de tarefas, quando a jornalista se recusou a fazer a tarefa determinada pela fazendeira, avisando que estava cansada após ter ficado responsável pelo lixo na última semana. Sem mostrar nada para o público, Radamés e Cézar Black comentam dentro da casa que o rosto de Jenny estava marcado e que a influencer foi “botar gelo na cara”.

A Fazenda 15: Rachel Sheherazade brigou com Jenny Miranda (Reprodução/PlayPlus)

“Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa”, anunciou a emissora.

Em um comunicado, a emissora disse que a confusão foi analisada pela direção do reality e seria mostrada no programa ao vivo, que também teve a roça, com André Gonçalves, Kally Fonseca e Nadja Pessoa, cancelada.

Cariúcha e Jenny Miranda

A Fazenda 15: Bia Miranda debochou da tentativa frustrada de Jenny Miranda em sair do programa (Reprodução/PlayPlus)

A terceira eliminada de A Fazenda 15 e a fazendeira da semana protagonizaram o primeiro barraco, sendo que já foram mais de 50. As duas fizeram um bate boca cheio de xingamentos, sobrando até para Jojo Todynho e Gretchen, que já estiveram confinadas dentro da sede do reality show.

Lucas e Cariúcha

A Fazenda: Cariúcha e Lucas Souza movimentam o Ferra Peão (Reprodução)

O ex-marido de Jojo Todynho e a eterna rival da vencedora de A Fazenda 12 também brigaram muito durante o tempo que a funkeira ficou no programa. Os dois protagonizaram um dos maiores barracos da edição, mas ao todo foram seis vezes que o conflito pode ser visto pelos fãs.

Até o momento, Cariúcha é a “estrela das tretas” em A Fazenda, comprando 10 barracos antes de ser eliminada pelo público. A ex-peoa também arrumou confusão com Rachel Sheherazade, que foi expulsa, Jenny Miranda, Jaque, Márcia Fu e Black.

