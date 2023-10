3 filmes para assistir com as crianças no Halloween: estão na Netflix e não são muito assustadores

A Netflix tem vários filmes familiares que são perfeitos para ver com as crianças no Halloween | Netflix (Netflix)

As famílias que celebram o Halloween enfrentam um grande desafio a cada ano: encontrar filmes que permitam às crianças entrar no espírito da festa, mas sem assustá-las de verdade ou causar pesadelos.

Nesse sentido, a Netflix tem em seu catálogo uma ampla variedade de produções ambientadas nesta época que são divertidas e adequadas para serem desfrutadas com as crianças.

Filmes na Netflix para curtir com crianças no Halloween

Para que você não passe horas procurando, a seguir, compilamos três longas-metragens sobre o Halloween que não são muito assustadores e são perfeitos para assistir com crianças a partir de 10 anos na noite das bruxas.

O Halloween de Hubie (2020)

Famílias com crianças a partir de 13 anos podem assistir a este filme de Adam Sandler que mistura perfeitamente comédia e elementos assustadores, deixando todos rindo e empolgados para o Halloween.

Sinopse oficial: Hubie não é o cara mais popular de Salem, Massachusetts, mas quando o Halloween se torna realmente assustador, esse covarde de bom coração não hesita em entrar em ação.

Guia de uma Babá para Caçar Monstros (2020)

Os pais com filhos a partir de 10 anos podem desfrutar desta história em que os vilões são um pouco assustadores, mas ensina que com coragem é possível combater os monstros do mundo.

Sinopse oficial: Recrutada por uma sociedade secreta de babás, uma adolescente luta contra o bicho-papão e seus monstros quando eles capturam a criança que ela está cuidando no Halloween.

A Maldição de Bridge Hollow (2022)

Crianças a partir dos 13 anos podem assistir com seus pais esta comédia onde as fantasias e efeitos especiais são muito bons, mas destinados a fazer rir o público mais do que assustá-lo.

Sinopse oficial: Um pai que odeia o Halloween acaba ajudando sua filha a salvar a cidade quando um espírito travesso dá vida às decorações e causa o caos.