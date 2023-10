TikTok: vídeo viral mostra homem lutando contra um canguru para salvar seu cão

Canguru com seu filhote PUBLICDOMAINPICTURES.NET

Em um vídeo do TikTok, vemos um homem corajoso enfrentando um canguru para proteger seu cachorro, chamando a atenção de milhões de espectadores ao redor do mundo.

O incidente ocorreu às margens do rio Murray, em Victoria, Austrália, onde Mick Moloney, um ex-policial australiano e amante das artes marciais, passou por um momento perigoso ao perceber que seu cachorro, Hutchy, havia desaparecido.

Preocupado, começou a procurá-lo e, para seu horror, ouviu os gritos de seu animal de estimação vindo da água. Foi então que viu um canguru com os braços submersos, ameaçando a vida de Hutchy.

Sem pensar duas vezes, Moloney se lançou para resgatar seu cachorro. O confronto se tornou corpo a corpo, com o homem corajoso enfrentando o canguru e exigindo que ele soltasse Hutchy.

Diante da recusa do marsupial, Moloney não hesitou em dar um soco que momentaneamente deixou o canguru desconcertado. No entanto, o canguru não desistiu e contra-atacou com suas garras afiadas, danificando até mesmo o telefone celular de Moloney durante a briga.

Felizmente, tanto Moloney como Hutchy conseguiram sair dessa situação tensa em grande parte ilesos.

Esse ato corajoso gerou debate nas redes sociais. Enquanto alguns aplaudem a bravura de Moloney ao proteger seu cachorro em um confronto direto com um canguru, outros criticam o dono do cachorro por permitir que seus animais de estimação perseguissem o marsupial, o que teria originado a situação perigosa.

As opiniões são divergentes, mas todos podem concordar que a coragem e a determinação de proteger um ente querido podem levar a atos surpreendentes e, por vezes, arriscados.

Os cangurus são conhecidos por sua força e agressividade. Eles podem medir até 2,03 metros de altura e pesar cerca de 90 quilogramas. Além de seus poderosos chutes, eles também usam suas garras para se defender em situações de ameaça.

Reações nas redes sociais: