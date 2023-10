Remake de Renascer: Qual atriz tapou o buraco deixado por Maria Fernanda Cândido?

Remake de Renascer: Maria Fernanda Cândido não está no elenco da adaptação de 2024 (Reprodução/Instagram)

Maria Fernanda Cândido está sumida da TV e tinha o seu retorno quase certo no remake da novela Renascer, previsto para janeiro de 2024, mas a atriz não assinou com a TV Globo e foi substituída por outra famosa que vai viver a personagem Dona Patroa.

Depois de uma negociação difícil, que não andou para frente, na versão repaginada da trama escrita pelo autor Benedito Ruy Barbosa foi escolhida Camila Morgado, que participou do remake de Pantanal, em 2022. Vale destacar que o nome da personagem é Iolanda, mas ela é conhecida popularmente como Dona Patroa.

Remake de Renascer: Atriz Camila Morgado assume personagem de Maria Fernanda Cândido (Reprodução/Globo)

Agora, é preciso saber se na adaptação de Renascer, que está sendo escrita por Bruno Luperi, neto de Ruy Barbosa, a mulher terá a mesma história contada há 30 anos, quando foi interpretada por Eliane Giardini, que está no elenco da novela Terra e Paixão.

Na história original, de 1993, Iolanda sofre com os maus tratos de seu marido Teodoro, que no reboot será interpretado por Vladimir Brichta, e é visto como um dos vilões do remake de Renascer.

Remake de Renascer: Atriz Eliane Giardini interpretou Iolanda na versão original (Divulgação/Globo)

Além desses, outros nomes conhecidos foram confirmados para a produção, que está sendo gravada em Ilhéus, na Bahia, como Marcos Palmeira, que será o protagonista José Inocêncio, Rodrigo Simas, que negou ter declinado do convite inicialmente, e viverá José Venâncio, Juan Paiva, que será João Pedro, e Renan Monteiro, que dará vida a José Augusto.

Já a atriz Belize Pombal está certa na primeira fase de Renascer. Ela será Quitéria, a mãe de Santinha (Duda Santos), que foi de Ana Lúcia na versão original da novela de sucesso de 1993. A previsão é que a nova versão escrita por Bruno Luperi comece na TV Globo no dia 22 de janeiro de 2024.

