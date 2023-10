Remake de Elas por Elas: Deborah Secco troca de personagem; entenda o motivo

Deborah Secco, uma das protagonistas do remake da novela Elas por Elas, vive uma personagem totalmente diferente em Codex 632, seu primeiro internacional, que foi gravado na cidade de Lisboa, em Portugal.

Na produção, a famosa interpreta Constança, uma botânica, que é casada com Tomás, vivido pelo ator português Paulo Pires. Ela também é mãe de Margarida (Leonor Belo).

Porém, em Codex, o nascimento da menina divide a vida de Deborah Secco em dois momentos, quando ela abdica da sua profissão para se dedicar exclusivamente à maternidade e também ao esposo, que segue construindo sua carreira.

Porém, a personagem da série internacional deixa o vazio tomar conta e acaba facilitando a entrada de outra pessoa em sua vida: “A Constança é uma mulher abandonada por si própria. Nós a encontramos sem vida, tentando ressignificar tudo”, disse a protagonista do remake de Elas por Elas.

Deborah Secco, protagonista do remake de Elas por Elas, vive personagem bem diferente em Codex 632 (Reprodução/Globoplay)

Para Deborah, Condex 632 é uma série muito ágil e surpreendente, que leva muita ação e emoção ao público: “Ela vive uma maternidade muito solitária, quer se separar do marido e se reencontrar consigo mesma. É uma personagem muito diferente de mim e de tudo que já fiz”, acredita a famosa, que vive sua primeira experiência fora do Brasil, mesmo com trinta anos de carreira.

“Eu já conhecia Portugal, mas não da forma que conheci agora por estar trabalhando e morando lá. É sempre muito engrandecedor a possibilidade de gravar em outro continente, com pessoas com referências diferentes. Fui muito feliz nessa trajetória”, celebrou a artista.

Além de estrear em Codex 632 e do remake na TV Globo, Deborah Secco segue nas gravações da 2ª temporada de Rensga Hits, produção que fala das mulheres na música sertaneja: “É um momento de ouro, muito feliz, com muitas realizações, alegrias e conquistas. Sou só gratidão”.

Codex 632 foi gravado pela Globoplay, em parceria com a RTP e aSPi, e a estreia acontece nesta quinta-feira (19). A obra foi criada por Pedro Lopes e foi baseada na obra original homônima de José Rodrigues dos Santos.

