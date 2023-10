‘Que bagunça!’ - Kate Middleton faz visita surpresa em vestiário masculino da seleção de rugby

O apoio de Kate Middleton à Inglaterra continuou nos bastidores da Copa do Mundo de Rugby!

A Princesa de Gales, de 41 anos, fez uma visita surpresa ao vestiário da seleção inglesa de rugby no domingo, após a vitória sobre Fiji na partida das quartas de final da Copa do Mundo de Rugby em Marselha, França.

A princesa Kate pode ser uma futura rainha consorte, mas ela não pareceu se incomodar com a cena pós-jogo no vestiário. Ela apertou a mão de jogadores com seus uniformes sujos e sujos de grama, alguns até ficando sem sapatos nas meias durante a visita. Kate até ficou perto de um par de chuteiras enlameadas no chão do vestiário, como pode ser visto nas fotos compartilhadas pelo time de rugby no Instagram.

“Momentos especiais”, legendou a equipe as fotos sinceras. “É ótimo ter nossa padroeira, Sua Alteza Real, a Princesa de Gales, presente em Marselha #ENGvFIJ | #RWC2023.”

Kate foi fotografada sorrindo e batendo palmas com os jogadores Maro Itoje e Ollie Chessum, parecendo imaculada em um blazer de tweed branco trespassado e uma calça preta de perna larga em comparação com os companheiros de equipe.

Em uma segunda foto, a realeza sorriu ao apertar a mão e colocar a mão de parabéns no ombro de Manu Tuilagi.

No domingo, a Princesa de Gales foi fotografada torcendo pela seleção inglesa de rugby nas arquibancadas durante a partida das quartas de final contra Fiji, no Stade de Marseille. Ela provou mais uma vez ser um amuleto da sorte – o time levou para casa a vitória com o placar de 27 a 10.

Seu patrono real já apoiou a Inglaterra durante o torneio de rugby, quando enfrentou a Argentina na fase de grupos no mês passado.

Enquanto isso, o príncipe William compareceu à partida das quartas de final do País de Gales contra a Argentina, na França, no sábado. Ele trouxe consigo um convidado surpresa: seu filho de 10 anos, o príncipe George! A dupla pai e filho usava ternos azul-marinho e gravata vermelha combinando para o jogo.

Infelizmente, o time galês ficou aquém, perdendo por 17-29.

Após o jogo, o Príncipe William compartilhou uma nota pessoal no X (anteriormente conhecido como Twitter) elogiando o time.

“Comiserações @WelshRugbyUnion, desculpe que não fosse este ano, mas você pode estar muito orgulhoso de tudo o que conquistou e sei que voltará ainda mais forte. Parabéns @LosPumas – boa sorte”, escreveu ele, assinando a mensagem com sua primeira inicial, “W.”

As aparições separadas da princesa Kate e do príncipe William nos jogos de rúgbi no fim de semana não foram nenhuma surpresa, já que os dois atuam como patronos dos diferentes times.

Kate foi nomeada pela Rainha Elizabeth em 2022 como patrona do time de rugby da Inglaterra – assumindo o título anteriormente detido pelo Príncipe Harry – enquanto William, 41, é o patrono da Welsh Rugby Union desde 2016.

