One Piece esquenta tudo para a segunda temporada na Netflix com este cosplay da Princesa Nefertari Vivi

Os fãs do One Piece foram surpreendidos e ficaram empolgados com a estreia de sua adaptação para a Netflix. Contra todas as expectativas, o serviço de streaming finalmente entregou uma adaptação digna de um anime cult.

Isso deixou os seguidores dessa saga infinita satisfeitos e aumentou consideravelmente suas expectativas com a chegada iminente de novos personagens que se tornarão parte essencial da trama e carisma dessa aventura.

Essa situação tem sido habilmente aproveitada pela comunidade de artistas dedicados à arte complexa do cosplay, onde nos últimos meses temos visto homenagens interessantes aos novos heróis e vilões que veremos na segunda temporada.

Um desses casos em particular foi discutido recentemente, com Nico Robin e a artista coser.karina, que nos presenteou com uma sessão sóbria, porém inquietante, que capturou perfeitamente a essência do personagem e seu carisma.

Agora é a vez da Princesa Nefertari Vivi, um personagem muito mais complicado de emular devido às marcantes características de seu design e fisionomia.

Vejamos como a Princesa Nefertari Vivi aparece neste impactante tributo de cosplay do One Piece

Vamos começar com o essencial e conhecer um pouco mais sobre a dama em questão e seu papel real na trama:

Nefertari Vivi é um personagem da série de mangá e anime One Piece, criada por Eiichiro Oda. Na história, ela é conhecida como a princesa do Reino de Arabasta, uma nação desértica localizada na Grand Line.

Sua introdução na história é impressionante, assim como sua figura e personalidade. Vivi é uma jovem de cabelos azuis e olhos violetas que geralmente veste roupas elegantes e joias que realçam sua anatomia.

É assim que a artista de cosplay, conhecida no TikTok como thechrissymourns, decidiu publicar em sua conta oficial uma homenagem a ela, com resultados interessantes que podem ser apreciados a seguir.

Como podemos ver no vídeo, algumas das características físicas da Princesa Vivi não foram mantidas de forma proporcional ao seu design de personagem original.

No entanto, a interpretação da artista busca destacar outros traços de sua personalidade, que se destacam por sua nobreza, coragem e bondade, sua preocupação com seu povo e seus amigos.

É um desafio transmitir tudo isso em apenas alguns segundos, mas a tentativa é apreciada, porque, no geral, é um tributo de cosplay de bom gosto e respeitável.