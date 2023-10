Motorista que atropelou Kayky Brito toma atitude drástica após lamentar ‘frieza’ do ator; entenda

O motorista de aplicativo Diones Coelho, que atropelou Kayky Brito na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em setembro passado, desabafou nas redes sociais após ser alvo de muitas críticas. Ele deu uma entrevista ao colunista Kadu Brandão, do portal “iG”, na qual lamentou a “frieza” com a qual foi tratado pelo ator e sua família, já que teria o desejo de marcar um encontro e foi ignorado. Agora, o condutor diz que não quer mais falar do assunto e planeja “virar a página”.

“Sobre o caso, e sobre a pessoa Kayky, não quero falar mais nada. A partir de hoje quero virar essa página. Desejo tudo de melhor para ele e toda família. Desejo uma excelente recuperação, e todo sucesso do mundo para ele. Em nome do Senhor Jesus”, escreveu Diones nos stories de seu Instagram.

“Quero seguir minha vida, ficar bem para voltar a dirigir e voltar a trabalhar. Não tenho ressentimentos em meu coração por ninguém. Nem por qualquer comentário na internet e continuo amando a cada um”, ressaltou o motorista.

Ele ainda pediu que as pessoas “vivam com amor, menos ódio e menos julgamentos”, e ressaltou que “todos somos passíveis de erros”.

Diones Coelho da Silva, que atropelou Kayky Brito, diz que não vai mais falar sobre o assunto (Reprodução/Instagram)

‘Frieza’

Na entrevista que deu ao colunista, Diones falou sobre o desejo de encontrar Kayky Brito, mas ressaltou que teve seus pedidos ignorados pelo ator e sua família.

“O Kayky não me respondeu no vídeo. Passei direct e não me respondeu. Já tentei contato e não tive retorno. Sinto algo muito frio da parte de lá, com relação a poder vê-lo. Quero dar um abraço nele, preciso disso para selar e tirar algo de dentro de mim. Só eu e ele sabemos o que a gente passou. Esse trauma que ficou. Quero muito encontrá-lo, gostaria muito de estar com ele. Mas não depende de mim. Depende deles e eu sinto uma resistência no momento”, disse ele a Kadu Brandão.

O motorista afirmou que Sthefany Brito, irmã do ator, também não o respondeu. “Procurei, passei mensagem para a Sthefany e ela mal me responde no WhatsApp. Aí eu falo com a assessora dela. Ontem ela me respondeu dizendo que eu ia ver o Kayky no momento certo. Sinto muito frio o contato de lá para cá. O Kayky não me respondeu em nenhum momento. Nem meu nome falou no vídeo que postou. Agradeceu ao motorista e o motorista tem nome, Diones Coelho da Silva, trabalhador, do bem, que só quer encontrar com ele. Dar um abraço, selar e virar a página”, desabafou o motorista.

Depois da divulgação da entrevista, no entanto, Diones passou a receber uma enxurrada de críticas nas redes sociais e agora afirmou que não vai mais falar no assunto.

O ator e sua família não se pronunciaram sobre as críticas do motorista.

Novo carro

Após ter seu veículo danificado por causa do atropelamento, Diones fez uma vaquinha online e conseguiu comprar um novo carro. Ele tinha a meta inicial de obter R$ 30 mil, mas arrecadou mais de R$ 170 mil.

“Aqui é uma bênção, uma ferramenta de trabalho, vou poder trabalhar numa categoria melhor, para poder ganhar um pouco melhor e dar um sustento melhor para minha família e para os meus filhos”, comenta Diones em um vídeo no qual mostrou o veículo (veja abaixo).

⏯️ Motorista que atropelou Kayky compra carro com dinheiro de vaquinha.



Diones Coelho fez uma vaquinha para arrumar o carro em que trabalhava como motorista de aplicativo quando atropelou Kayky Brito.



Leia: https://t.co/Jdxxdo2dUp pic.twitter.com/r2oGlHt4tX — Metrópoles (@Metropoles) October 11, 2023

Relembre o caso

Câmeras de segurança registraram o momento em que o ator Kayky Brito foi atropelado e socorrido na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca. Nas imagens é possível ver que por volta da 0h50 do dia 2 de setembro, o famoso volta do carro do amigo Bruno de Luca, quando sai correndo de trás de outro carro estacionado. Diones tentou desviar, mas atingiu o famoso.

Um novo vídeo divulgado, hoje (27), mostra o interior do veículo do motorista que atropelou Kayky Brito no momento do acidente.



A Polícia Civil vai arquivar o processo, já que o motorista trafegava a 48km/h, abaixo da velocidade máxima permitida, de 70km/h #BandRio pic.twitter.com/CotdXtRKjH — Band Rio (@BandRio) September 27, 2023

Naquela madrugada, Kayky Brito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com traumatismo craniano e várias fraturas pelo corpo, e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, depois foi transferido para o Copa D’Or, onde seguiu a recuperação até receber alta.

Ao todo foram 27 dias internados, sendo que alguns foram na UTI do Copa D’Or. Porém, na semana passada, o famoso começou o tratamento em casa e segue em recuperação.

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o atropelamento, determinando que o motorista estava dentro do limite de velocidade e não estava sob efeito de álcool.

Kayky Brito está em casa após ser atropelado, no início de setembro, e ficar quase 30 dias internado.



Em um vídeo publicado nas redes sociais, o ator aparece agradecendo aos fãs, familiares e ao motorista Diones Coelho, que o socorreu.



Saiba mais: https://t.co/W2xdqUgQFc pic.twitter.com/FDpwOeRomP — CNN Pop (@cnnpop) October 10, 2023

