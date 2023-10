Madonna arrisca multa após quebrar regra importante durante show de nova turnê

Madonna, a estrela de "Papa Don't Preach", foi forçada a encerrar seu set mais cedo no domingo devido a problemas técnicos. No entanto, ela extrapolou o toque de recolher das 22h30 no O2 Arena em 30 minutos e pode ser multada em 300 mil libras.

A Rainha do Pop, Madonna, de 65 anos, fez um show de 140 minutos no sábado, lançando sua turnê Celebration ao redor do mundo. Mas no domingo, ela só subiu ao palco às 21h - com o concerto terminando às 23h, com avisos de que os fãs poderiam perder os últimos trens do metrô.

Sucessos como "Like a Virgin" e "Celebration" foram cortados, deixando os fãs desapontados. Um deles postou: "como ousam cortar Madonna no O2?".

Regras e multas

As regras de toque de recolher, elaboradas pelos operadores da arena AEG e Transport for London, incluem multas de 10 mil libras por minuto. O Conselho de Greenwich afirmou que seu toque de recolher à meia-noite não foi violado. Um porta-voz disse: "não pretendemos investigar".

A multa iminente levanta discussões sobre a aplicação rigorosa das regras de horário em eventos ao vivo, mesmo quando problemas técnicos inesperados afetam a programação, segundo The Sun. Madonna, conhecida por sua carreira icônica na música pop, pode enfrentar críticas por uma situação que estava parcialmente fora de seu controle.