Lucas Lima e Sandy são melhores amigos: ex-casal pede fim dos ataques na web

“Somos melhores amigos”, afirma Lucas Lima sobre sua relação com Sandy depois de 15 anos de casamento. Assustado com a repercussão do fim do romance, o artista, que acaba de chegar de uma turnê com a irmã de Junior, também disse que precisou lidar com a reação dos fãs.

“Foi um pouco surpreendente. A gente não esperava que iria ser tão grande e não esperava ser tão negativa também, mas estávamos decididos”, contou o famoso em uma entrevista à Marie Claire.

Lucas também ressalta que o fim do casamento de 15 anos não vai separá-lo totalmente de Sandy: “Conversamos muito e somos melhores amigos, além de nos amarmos muito. Temos um filho lindo e estamos muito determinados a dar muito amor, carinho e a melhor criação possível”, contou.

Sandy e Lucas Lima (Reprodução/Instagram)

LEIA TAMBÉM: Ilhados com a Sogra: Reality conquista o público da Netflix: teremos 2ª temporada?

Ainda em fase de adaptação, Lucas Lima revelou na entrevista que ficou surpreendido com a reação violenta das pessoas: “Isso me surpreendeu muito, mas já passou. Agora parece que está mais calmo, mas eu não consegui me blindar. Eu não me blindei. Sofri pra caramba. Foi bem pesado. Agora o foco é o nosso filho, que é o nosso maior projeto. E manter esse relacionamento incrível que a gente construiu por 24 anos”.

Foram dois términos ao longo do relacionamento

Esta não é a primeira vez que Lucas e Sandy anunciam o fim do relacionamento amoroso. Antes do casamento chegar ao fim, os famosos, que começaram a namorar há 24 anos, já falaram sobre isso algumas vezes.

Sandy e Lucas Lima (Reprodução/Instagram)

O primeiro término aconteceu nos primeiros meses de namoro, quando Lucas Lima morava no Rio Grande do Sul e ela vivia em Campinas: “Era meio impossível a gente namorar, ele morava em Porto Alegre e eu estava aqui fazendo show, estudando, tudo ao mesmo tempo. Não dava, a gente não se encontrava direito”, disse em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod.

Depois disso, Lucas e Sandy voltaram, mas o segundo rompimento aconteceu em 2002 por causa do excesso de brigas: “A gente namorou um ano e dez meses e brigamos muito. A gente não conseguia encaixar nossas rotinas”, disse a cantora.

LEIA TAMBÉM: A Fazenda: André, Kally e Nadja estão na quarta roça; quem você escolhe?