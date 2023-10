Lenda do "X Factor", James Arthur é hospitalizado às pressas

James Arthur, a renomada lenda do "X Factor", compartilhou uma história dramática de ser levado às pressas para o hospital após sua participação no Pride of Britain Awards. O cantor de 35 anos descreveu o episódio como uma experiência de dor insuportável causada por pedras nos rins, que o deixaram rolando em agonia.

A dor inesperada

A noite promissora começou a dar sinais de aflição momentos antes de James Arthur pisar no tapete vermelho. O cantor estava todo vestido e pronto para o evento quando a dor começou. Ele descreveu a agonia como começando na região de seu rim esquerdo. Conforme a dor piorava, Arthur sentiu-se compelido a procurar ajuda médica.

O artista comentou: "eu estava lotado de paracetamol e não posso ir para casa neste momento. Eu tenho que fazer essa performance. Eu estava com 10/10 de dor neste momento. De qualquer forma, eu subo no palco, e a performance sempre me arrepia".

A corrida ao hospital

Logo após sua performance no evento, Arthur foi levado às pressas para o departamento de emergência (A&E). Lá, os médicos identificaram a presença de um cálculo renal e prescreveram analgésicos pesados para aliviar sua dor. James está programado para passar por uma operação para a remoção do cálculo renal.

Amanda Holden, co-apresentadora do programa de rádio Heart Breakfast, comentou sobre a incrível força de James Arthur em continuar sua apresentação mesmo sob condições tão dolorosas. "Você fez uma performance de rachadura que você nunca teria conhecido!".

A carreira de James Arthur

James Arthur ganhou destaque ao vencer a competição ITV X Factor em 2012, e seu single de estreia, um cover de "Impossible", de Shontelle, disparou diretamente para o número um nas paradas musicais. Além de seu sucesso na música, ele também se tornou pai pela primeira vez em novembro do ano passado. Ele era gari.

O cantor compartilhou a emocionante notícia do nascimento de sua filha Emily em suas redes sociais, onde demonstrou seu amor tatuando o nome da filha em sua mão. Um momento especial que contrasta com a recente provação de sua saúde.