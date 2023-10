Kourtney Kardashian afirma que ultrassom "salvou a vida do meu bebê" e reflete sobre cirurgia

Kourtney Kardashian Barker revela que se sente "sortuda" depois de passar por um procedimento médico assustador no início desse outono no Hemisfério Norte.

A fundadora da marca Lemme, grávida aos 44 anos, conversou com a Vogue em sua edição de novembro, refletindo sobre a cirurgia fetal de emergência que recebeu em setembro enquanto se prepara para receber seu quarto filho. "Essa experiência abriu meus olhos para um mundo completamente novo da gravidez que eu desconhecia no passado", disse ela à revista.

"Foi aterrorizante. E eu descobri que, geralmente, o seguro cobre apenas dois ultrassons durante a gravidez, eu não fazia ideia", continuou. "Sempre tive a sorte de fazer mais do que o seguro cobre, e foi um daqueles ultrassons que salvou a vida do meu bebê".

Kardashian Barker está atualmente esperando seu primeiro filho com o marido Travis Barker. Ela também é mãe da filha Penelope, de 11 anos, e de Reign, de 8 anos, e Mason, de 13 anos, frutos de seu relacionamento anterior com Scott Disick.

Complicações da gravidez

Em setembro, a estrela de "Keeping Up with the Kardashians" falou sobre a complicação em sua gravidez ao compartilhar uma foto no Instagram. Ao lado de uma foto em preto e branco de suas mãos entrelaçadas com as de seu marido, a futura mamãe escreveu: "serei eternamente grata aos meus médicos incríveis por salvarem a vida do nosso bebê".

"Eternamente grata ao meu marido que correu para o meu lado, saindo de sua turnê para ficar comigo no hospital e cuidar de mim depois, meu porto seguro. E à minha mãe, obrigada por segurar minha mão durante isso", continuou.

"Como alguém que teve três gravidezes muito tranquilas no passado, eu não estava preparada para o medo de passar por uma cirurgia fetal de emergência. Eu não acho que alguém que não tenha passado por uma situação semelhante possa começar a entender a sensação de medo", compartilhou. "Tenho um entendimento totalmente novo e respeito pelas mães que tiveram que lutar por seus bebês durante a gravidez".

Ela concluiu: "Louvado seja Deus. Sair do hospital com meu bebê em meu ventre e seguro foi a maior bênção".

Preocupação e cirurgia

Uma fonte disse à People na época que Kardashian Barker "estava muito assustada ao descobrir que seu bebê precisava de uma cirurgia."

"Ela não queria falar sobre o que estava acontecendo. Ela está bem agora", acrescentaram. "Ela ainda está descansando em casa com Travis".

No início deste mês, Kardashian Barker apareceu na capa da Vanity Fair Italia e falou sobre como se sentiu após a cirurgia. "Logo após a cirurgia, cheguei ao ponto em que me deixei levar e parei de me preocupar", disse ela.

"Agora eu converso com o bebê todos os dias, tenho uma mentalidade positiva, mantenho minha mente tranquila e rezo muito", continuou, admitindo que "levou um tempo para me livrar do medo".