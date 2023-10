Justin Bieber compartilha imagem alimentando com mamadeira "sobrinha" Poppy

Justin Bieber é um "tio" muito orgulhoso! O cantor de "Ghost", de 29 anos, compartilhou uma foto com o novo bebê do amigo e ex-apresentador do E! News, Jason Kennedy, e sua esposa Lauren Kennedy, na segunda-feira.

"Conheçam minha sobrinha Poppy Ford Kennedy", escreveu Bieber na legenda do Instagram. "Qualquer pessoa que conhece @thejasonkennedy e @thelaurenkennedy sabe sobre a jornada e os desafios deles para ter filhos".

"Eles agora têm dois lindos bebês dos quais estou totalmente obcecado. 😩😩😩 ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥", acrescentou.

"Eu te amo muito", comentou Jason sob a foto de Bieber segurando Poppy em seus braços tatuados enquanto a alimenta com uma mamadeira.

Uma nova vida

Em uma postagem conjunta no Instagram na sexta-feira, Jason, 41 anos, e Lauren, 35 anos, anunciaram que haviam dado as boas-vindas ao seu segundo filho juntos. "Tenho certeza de que o seu feed poderia usar algumas boas notícias hoje - queríamos compartilhar que nossa anjinha, Poppy Ford Kennedy, chegou em 10/10 e está mandando um grande abraço para todos vocês agora", escreveram na legenda. "🩷ryver, lo, jase & bennie."

Poppy dormia pacificamente em seu berço na primeira foto que acompanhava a notícia de seu pai, enquanto Kennedy vestia roupas de cirurgião, concentrando-se no corte do cordão umbilical da recém-nascida na segunda imagem.

O casal, que se casou em 2014, já é pai orgulhoso de Ryver Rhodes, que nasceu em abril de 2022. O casal tem sido vocal sobre suas lutas de fertilidade e jornada de fertilização in vitro nas redes sociais.

Relação

Jason e Lauren são amigos de longa data de Bieber. Em abril passado, a estrela de "Baby" compartilhou uma foto dele alimentando Ryver depois que ele nasceu. "TE AMO, RYVER, POR TODA A VIDA, VOU TE PROTEGER", escreveu na época.

O cantor e sua esposa Hailey Bieber também apareceram em um vídeo de setembro de 2021 mostrando Jason e Lauren anunciando para os amigos que estavam esperando o primeiro filho.

"Calma", disse Justin quando eles revelaram a notícia no vídeo. "Calma. Meu Deus", enquanto Hailey acrescentou animadamente: "meu Deus! Tem uma pessoinha aí dentro!".

Outros amigos famosos apresentados no vídeo incluíram Maria Shriver, Kathie Lee Gifford e a ex-coapresentadora do E! News de Jason, Giuliana Rancic.