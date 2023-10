Internautas se revoltam com novos comentários transfóbicos de J.K. Rowling, autora de Harry Potter

No Twitter, fãs acusam J.K. Rowling de transfobia (Reprodução/Instagram)

O nome de J. K. Rowling, autora da saga “Harry Potter”, voltou a aparecer entre os assuntos mais comentados desta semana. Gerando uma nova revolta nas redes sociais, a escritora fez um novo comentário transfóbico por meio de uma publicação em seu perfil do X, antigo Twitter.

Conforme publicado pela CNN Brasil, ela compartilhou uma postagem onde era possível ler um letreiro luminoso com a frase “Repita conosco: mulheres trans são mulheres”, seguida de um comentário direto: “Não”, mostrando ser contra a afirmação compartilhada na frase.

Em meio aos diversos comentários criticando sua atitude, a autora ainda ironizou a possibilidade de ser presa ou responder criminalmente em um possível processo por transfobia.

“Ficarei feliz em cumprir 2 anos se a alternativa for a fala forçada de negação da realidade e importância do sexo. Leve o caso aos tribunais, eu digo. Vai ser bem mais divertido do que qualquer tapete vermelho”, escreveu.

Não foi a primeira vez

Engana-se quem pensa que essa foi a primeira vez que J.K. Rowling agiu de forma transfóbica e discriminatória com pessoas LGBTQIAPN+.

Uma das primeiras manifestações da autora sobre o assunto aconteceu em junho de 2020, quando em outra postagem ela compartilhou um artigo onde a era utilizada a expressão “pessoas que menstruam”.

Desde então, J.K. Rowling segue realizando declarações sobre o tema, com milhares de seguidores de fãs de seus livros questionando as atitudes da autora.

Em 2022, foi lançado o livro “O coração de Nanquim”, que reascendeu as polêmicas uma vez que seguidores afirmaram que a história é um paralelo sobre a vida da própria autora.

No enredo, é relatada a vida da personagem Edie Ledwell, co-criadora de um desenho animado que foi assassinada após ser perseguida por internautas que a acusaram de ser transfóbica, racista e capacitista.

Em meio as declarações de J.K. Rowling, milhares de seguidores permanecem pedido o boicote aos produtos e livros conectados a seu nome.