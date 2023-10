Ilhados com a Sogra: Reality conquista o público da Netflix: teremos 2ª temporada?

Ilhados com a Sogra: Fernanda Souza apresenta a primeira temporada do reality show (Reprodução/Netflix Brasil)

Fernanda Souza virou uma sensação na Netflix Brasil depois da estreia de Ilhados com a Sogra, reality show que conquistou a web e pode ganhar uma segunda temporada no streaming, depois que alguns dados tornaram-se públicos.

Gravado na praia de Ubatuba, no litoral de São Paulo, o reality vem conquistando cada vez mais pessoas, marcando 1,8 milhão de visualizações e 6,4 milhões de horas consumidas na Netflix Brasil, durante os dias 9 e 15 de outubro.

Falando do Top 10 de produções mais vistas, o reality show Ilhados com a Sogra ocupa a sexta posição de produções em língua não inglesa mais vistas da semana. Já no Brasil, o programa de Fernanda Souza bombou e é o segundo mais visto.

Ilhados com a Sogra: Reality foi gravado em Ubatuba, litoral de São Paulo (Reprodução/Netflix Brasil)

Enquanto os fãs esperam que a Netflix confirme uma segunda temporada, a expectativa também é que o formato seja levado para outros países, como aconteceu com Casamento às Cegas, que também ganhou uma versão brasileira.

Entenda o formato do reality show

Inédito na plataforma, o programa de Fernandinha Souza é uma competição que coloca sogras, genros e noras em uma ilha paradisíaca e na luta pelo prêmio de R$ 500 mil.

O reality coloca em xeque as relações familiares, deixando tudo conturbado. No programa, os filhos e filhas das sogras também marcam presença em dinâmicas de tirar o fôlego e que podem desestruturar uma parte da relação, pelo menos, por um período pequeno.

A primeira parte, com quatro episódios, estreou em 9 de outubro e a segunda leva, com os outros quatro capítulos, entrou no catálogo da Netflix na última segunda-feira (16).

Atriz Fernanda Souza (Reprodução / Instagram)

Saiba qual foi o Top 10 da semana

O top 10 está repleto de novidades. A terceira temporada da série francesa Lupin está no primeiro lugar, seguido por Lupin e a coreana Strong Girl Nam-soon e a mexicana Pacto de Silêncio. O reality Ilhados com a Sogra, a série alemã Depois da Cabana, o dorama Destino com Você, o anime Spy x Family e a italiana Di4ries também aparecem.

