‘How To Be a Carioca’, série protagonizada por Seu Jorge, finalmente chega ao Star+ (Reprodução/Star+)

Se o objetivo é aprender os bons macetes de como ser um carioca, Francisco (Seu Jorge), o protagonista da nova produção do Star+ etá com todas as ferramentas necessárias para ensinar. A produção ‘How To Be a Carioca’ chegou ao Star+ nesta quarta-feira exclusivamente na plataforma de streaming, baseada no best-seller de Priscila Ann Goslin.

A série conta com um contexto divertido que ensina a sobreviver na Cidade Maravilhosa, com a presença de forasteiros vivendo uma aventura a cada episódio, a fim de se adaptar à dinâmica cultural e comportamental da região.

Francisco, interpretado por Seu Jorge,é o responsável por coordenar as aventuras no Rio de Janeiro, se configurando em um guia idela da região. Dentre as nacionalidades dos estrangeiros que se apaixonam pela Cidade Maravilhosa, haverá personagens da Alemanha, Argentina, Israel, Angola e Síria.

‘How To Be a Carioca’ é uma produção original do selo, lançada exclusivamente no Star+, nesta quarta-feira (18). Assista ao trailer:

Quem está por trás?

Com a direção artística de Carlos Saldanha (Rio, A Era do Gelo, O Touro Ferdinando) e direção geral de Joana Mariani (O Cheiro do Ralo, Todas as Canções de Amor), How to be a Carioca também tem ambos como parte da co-criação ao lado de Diogo Dahl (Novo Mundo) e conta com a direção de René Sampaio (Eduardo e Mônica, Impuros), Tatiana Fragoso (Impuros) e Luciana Bezerra (Mina de Fé), com roteiro de Rodrigo Nogueira, Sabrina Rosa e Felipe Scholl. A trilha sonora original tem Maria Gadú como responsável, bem como a produção da Moovie.

A série totaliza seis episódios, sendo 40 minutos cada, além de Seu Jorge cantando diversas músicas ao longo da trama. No elenco estão: Débora Nascimento (Soraya), Douglas Silva (Luiz Henrique), Nego Ney (Silvio), Raquel Villar (Renata), Malu Mader (Solange), Heloísa Jorge (Karima), Dan Ferreira (Estácio), Mart’Nalia (Xerxes), Sérgio Loroza (Osvaldo), Nando Cunha (Estevão) e internacionais como Verónica Llinás (Irene), Andrea Frigerio (Graciela), Peter Ketnath (Mathias), Ahmad Kontar (Nabil), Swell Ariel Or (Laila) e Lelis Twevekamba (Agostinho).