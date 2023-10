Hariany Almeida e filho de Leonardo dão "um passo além" no relacionamento amoroso

Hariany Almeida, a ex-participante do Big Brother Brasil, está vivendo um romance apaixonado com Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo. Recentemente, ela abriu o jogo sobre como é o relacionamento deles no dia a dia, incluindo onde vivem.

Durante uma interação com seus seguidores nas redes sociais, Hariany foi questionada se já estava dividindo o mesmo teto com o cantor sertanejo devido à frequência com que são vistos juntos. Um internauta perguntou: "você e o Matheus estão morando juntos?".

Hariany respondeu: "a gente mora cada dia em uma casa diferente. Na minha, na da minha mãe, na do pai dele". Ela explicou que, naquele dia, eles haviam decidido dar um tempo um para o outro a fim de se concentrarem em seus trabalhos, mas já sentia saudade de estar com ele.

Além disso, a influenciadora digital também compartilhou como tem sido o processo de adaptação desde que começou a morar em Goiás, onde Matheus reside. Ela foi questionada se sente falta de algo de sua vida anterior, e respondeu: "amo viver aqui perto da minha família, agora do meu namorado, e graças a Deus tenho meu trabalho que me leva a lugares incríveis, então não sinto falta de muita coisa não… umas horinhas de voo e tá resolvido".

Essa revelação de Hariany Almeida dá uma visão interessante sobre a dinâmica de seu relacionamento com Matheus Vargas e como eles equilibram a vida amorosa com suas carreiras e laços familiares. A jovem influenciadora continua a encantar seus fãs com sua sinceridade e espontaneidade.