Faz mal para a saúde? Thalita Zampirolli revela que come 25 ovos por dia

Thalita Zampirolli, que além de atriz e modelo é rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel, está se preparando para o próximo carnaval, que acontece daqui há quatro meses.

Além dos treinos, Zampirolli revelou que come 25 ovos cozidos por dia, levando uma marmita com ovos para todos os lugares.

“As pessoas se espantam com a quantidade de ovos que como por dia. Mas o fato é que é um alimento cheio de benefícios, pois ajuda a aumentar a massa muscular, auxilia na memória, concentração, na perda de peso, previne o envelhecimento precoce e também ajuda a manter a saúde dos ossos. É um alimento que não pode faltar na minha casa”, explica a atriz.

De acordo com o site ‘Extra’, a grande quantidade de ovos ajuda a modelo a manter os 3% de gordura corporal.

“A Thalita é incansável e muito dedicada. Ela vai chegar sarada e com muita disposição para sambar toda a Sapucaí do início ao fim. A preocupação atual dela é esta. Então, montei um treino de segunda a sexta que visa deixá-la com o corpo sequinho, feminino, com bastante definição e curvas. É uma hora de treino intenso”, disse o personal trainer Carlos Souza.

LEIA TAMBÉM: Após cirurgia, atriz de Harry Potter ganha ‘coração de vaca’; entenda o procedimento

Faz mal para a saúde?

Recentemente, outra celebridade que revelou comer muitos ovos por dia foi Gracyanne Barbosa. A influenciadora de fisiculturismo revelou no fim de setembro que come entre 900 e 1200 ovos por mês.

Em entrevista ao site GQ Brasil, o nutrólogo Dr. Artur Campos explicpu como o alimento age no corpo humano, quais benefícios ele traz e as consequências de comer uma grande quantidade.

Segundo o especialista, existe uma tabela de recomendações nutricionais elaborada pela Dietary Reference Intakes (DRIs) que sugere a quantidade de nutrientes que deve ser ingerido por dia e qual o máximo tolerado para uma boa saúde. Contudo, os valores não são tão claros quando se fala de colesterol.

“Sabemos que 70 a 80% do colesterol é produzido no nosso próprio corpo e apenas 20 a 30% do colesterol é consumido através dos alimentos. Algumas sociedades, como a de cardiologia, consideram o consumo máximo de colesterol equivalente a 300mg o que contemplaria o máximo de dois ovos por dia, tendo em vista que cada ovo inteiro (gema e clara) tem em média 180 mg de colesterol”, explica.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Preta Gil faz desabafo e critica gordofobia estrutural: ‘pessoas gordas também são saudáveis’

⋅ Justin Bieber compartilha imagem alimentando com mamadeira “sobrinha” Poppy

⋅ Lucas Lima e Sandy são melhores amigos: ex-casal pede fim dos ataques na web