Eminem celebra aniversário e fãs ficam chocados com sua idade

Eminem, cujo nome real é Marshall Mathers, comemorou seu aniversário nesta semana, mas descobrir sua idade real surpreendeu muitos de seus fãs. O rapper tem sido destaque nas tendências online à medida que os fãs ficam pasmos ao perceber que ele já está na casa dos 50.

"O Eminem tem 51 anos. O que diabos!" disse um fã no Twitter. Outro compartilhou: "bem, caramba, o Eminem tem 51 anos. Eu me sinto velho pra caramba". E um terceiro comentou: "51 anos? Ele parece ter 35!".

Eminem ganhou popularidade mainstream em 1999 após o lançamento de seu álbum "The Slim Shady LP". Ele continuou subindo nas paradas de rap e teve sua parcela de relacionamentos com celebridades, mas se casou apenas uma vez, segundo The Sun.

Vida pessoal e relacionamentos

Ele foi casado com Kimberly "Kim" Scott de 1999 a 2001 e brevemente novamente em 2006. Nos últimos anos, eles mantiveram uma boa relação e co-patrocinam seus filhos.

Eminem e Kim começaram a namorar em 1989, depois de se conhecerem na escola secundária, e amigos disseram que eles eram destinados um ao outro, mas, em última análise, a vida interferiu.

Sobre seu relacionamento, Kim admitiu: "o dinheiro é ótimo, mas não faz seu marido ficar em casa com você. Ou dormir na mesma cama que você? Ele estar na estrada e em turnê? Isso foi o grande problema. Quer dizer? Infidelidades constantes, o tempo todo".

Paternidade e carreira

Durante o relacionamento de Eminem e Kim, eles tiveram uma filha, Hailie Jade Scott Mathers, que nasceu em sua cidade natal, Detroit, Michigan. Além disso, Eminem é pai adotivo da sobrinha deles, Alaina, e de Stevie Mathers, que Kim teve com seu ex-marido Eric Hartter, mas foi criada por Eminem.

Eminem caminhou ao lado de Alaina no altar no ano passado. Enquanto isso, Kim tem um filho adolescente chamado Parker, fruto de um relacionamento mais recente.

No ano passado, uma antiga rixa de Eminem com Christina Aguilera voltou aos holofotes depois que clipes antigos do rapper desdenhando a estrela pop circularam no TikTok. A famosa disputa começou em 1999, quando Christina fez comentários sobre a vida pessoal de Eminem durante um especial da MTV, e ele é conhecido por mencionar seus inimigos em suas músicas - Christina Aguilera logo sentiu sua fúria.