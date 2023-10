Dragon Ball ganha uma Fan Art genial da Bulma feita pela Inteligência Artificial com um look casual

Bulma é um dos personagens mais amados em toda a franquia Dragon Ball. Ele também é um dos que mais geraram fascinação entre a comunidade dedicada a tributos no formato peculiar do complicado universo Fan Art.

Ao longo de décadas, temos sido testemunhas felizes de como Bulma se tornou uma referência obrigatória em termos de moda, estilo e ideias de looks incríveis em cada um dos arcos que compõem a primeira fase e a era Z, bem como em Super (com maior discrição e importância reduzida).

Graças a essas qualidades e sua personalidade jovial e disruptiva, a personagem tem sido o foco de uma quantidade monumental de sessões de cosplay que buscam emular seu estilo, com melhores resultados em algumas sessões em comparação com outras, mas sempre respeitando sua essência e graça.

No caso da comunidade de ilustradores dedicados a Fan Art, a situação tem sido um pouco semelhante na maioria dos casos. No entanto, com a chegada das plataformas de Inteligência Artificial (IA), as regras e tendências mudaram um pouco devido às possibilidades que essa tecnologia oferece.

Agora, é possível criar um prompt criativo e original para gerar peças com um toque peculiar que antes poderia levar semanas ou até meses para obter algo minimamente aceitável.

Bulma pertence a outro mundo neste Fan Art de Dragon Ball criado pela Inteligência Artificial

Em redes sociais como o Instagram, é possível encontrar repositórios e contas de ilustradores dedicados a mostrar suas criações articuladas por meio da Inteligência Artificial.

Isso acontece, por exemplo, na conta @nickocreates.ai, um perfil com mais de 642 postagens e mais de 36.400 seguidores, onde é compartilhada uma ampla gama de Fan Art criado por Inteligência Artificial.

Como seria de esperar, personagens de Dragon Ball têm aparecido várias vezes nessa galeria, sempre com uma atenção especial para uma personagem que é quase indubitavelmente Bulma:

Infelizmente, essa conta, como acontece com muitos artistas de cosplay, tende a arquivar ou temporariamente pausar a publicação de algumas de suas obras, então às vezes só é possível localizá-las em outras contas que replicam a arte original.

Além disso, o autor raramente especifica a qual série, anime, mangá ou franquia está prestando homenagem com seu Fan Art. Portanto, assumimos que a dama das ilustrações é Bulma.

Devido às características físicas da personagem e aos comentários de sua comunidade de seguidores, que a identificam como a personagem mais querida de Dragon Ball.