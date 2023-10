Casal se muda para viver a magia da Disney todos os dias

Jessica e Wes Pruitt, um casal da Carolina do Norte (EUA), tomou uma decisão ousada ao se mudar para a ensolarada Flórida, perto do Walt Disney World, para viver a magia do parque todos os dias. A história deles é um conto de amor pela Disney que se transformou em um estilo de vida extraordinário.

Jéssica, com seus 41 anos, decidiu fazer uma mudança de 560 milhas da Carolina do Norte para a Flórida depois que seu marido, Wes, de 54 anos, a apresentou ao Walt Disney World quando ela tinha 35 anos.

Ela se apaixonou instantaneamente pela magia do lugar, e o casal começou a visitar o parque duas vezes por ano. No entanto, foi quando seus filhos saíram de casa que eles decidiram fazer a mudança.

Just a casual day running from Dinosaurs in Florida! 🤣🤣🤣 Posted by Jessica Pruitt on Sunday, March 19, 2023

Eles se estabeleceram em Davenport, Flórida, a apenas sete quilômetros dos parques da Disney, em julho de 2022. Agora, fazem visitas diárias aos parques, muitas vezes antes do trabalho ou à noite. Para facilitar suas visitas frequentes, Jessica e Wes adquiriram passes anuais de primeira linha, gastando US$ 1.400 cada, que pagam mensalmente.

Para tornar a Disney uma prioridade em suas vidas, o casal cortou gastos em outras áreas, como compras semanais de alimentos e luxos pessoais. Jessica, que é criadora de conteúdo, disse: "essa é a nossa prioridade. É isso que nos traz alegria. É fácil de fazer".

A paixão de Jessica pela Disney é evidente em sua transformação em criadora de conteúdo da Disney em tempo integral, fornecendo guias abrangentes para os parques. Seu marido, Wes, ainda trabalha em período integral, então eles planejam suas visitas de acordo com sua agenda.

O casal adora a versatilidade que seus passes de temporada oferecem, permitindo-lhes entrar nos parques o ano todo, sem restrições de datas. Eles também recebem descontos em alimentos e mercadorias nos parques, segundo o Mirror.

Vivendo a apenas alguns quilômetros do Walt Disney World, Jessica e Wes se consideram privilegiados por fazerem parte da magia todos os dias. Jessica resume sua paixão dizendo: "às vezes eu digo que é como ir à igreja. É a paz do mundo louco e desencadeia alívio dentro de você".

Com a riqueza de experiências disponíveis nos parques da Disney, o casal acredita que nunca ficará entediado, mesmo após um ano de mudança para a Flórida. A história de Jessica e Wes é uma verdadeira inspiração, isso realmente não dá para negar.