Britney Spears revela momento aterrorizante com serpente durante a icônica performance

Britney Spears está abrindo o jogo sobre sua icônica performance no VMA de 2001. Em um trecho compartilhado com a People de seu próximo livro de memórias, "The Woman in Me", Spears, 41 anos, escreve sobre um de seus momentos mais lendários: quando ela se apresentou com a música "I'm a Slave 4 U" com uma cobra albina da Birmânia chamada Banana enrolada em seus ombros, no MTV Video Music Awards.

"O plano era que eu cantasse 'I'm a Slave 4 U' e decidimos que eu usaria uma cobra como adereço. Isso se tornou um momento icônico na história do VMA, mas foi ainda mais aterrorizante do que parecia", escreve Spears. "Tudo o que eu sabia era olhar para baixo, porque eu sentia que, se olhasse para cima e pegasse seu olhar, ela me mataria".

Spears sobreviveu à apresentação e agora está revelando o que se passava em sua mente na época.

"Em minha cabeça, eu dizia, apenas faça a performance, apenas use suas pernas e faça a performance. Mas o que ninguém sabe é que, enquanto eu cantava, a serpente trouxe sua cabeça bem perto do meu rosto, bem perto de mim, e começou a sibilar", escreve Spears. "Eu pensava, 'Você está brincando comigo agora? A maldita língua da serpente está se movendo em minha direção. Agora.' Finalmente, cheguei à parte em que a devolvi, graças a Deus".

Susto e sensação

A cantora de "Lucky" também falou sobre o susto com o réptil no Instagram em setembro, quando compartilhou um trecho da apresentação e revelou o quão "assustada" estava cantando com uma píton albina ao seu lado.

No trecho, Spears famosamente tinha a serpente enrolada em seu pescoço enquanto segurava seu corpo com as mãos, e ainda a considera uma de suas favoritas. "Uma das minhas apresentações favoritas foi com uma píton albina 😳🐍..," Spears escreveu na legenda da postagem. "Ainda me lembro do medo que senti quando me entregaram essa cobra e subi ao palco!!!".

"Falei mais sobre essa apresentação e outras favoritas no meu livro #TheWomanInMe," Spears continuou na legenda da postagem. "Mal posso esperar para que você o leia em 24 de outubro 😉🌹 @gallerybooks @simonschusteruk".

Obras do momento

"The Woman in Me" já está disponível para pré-encomenda antes de seu lançamento em 24 de outubro. O audiolivro será narrado pela indicada ao Oscar cinco vezes Michelle Williams, como a People revelou com exclusividade nesta semana. Na versão em áudio, Spears gravará uma introdução, enquanto Williams emprestará sua voz ao restante do livro.

"Este livro tem sido um trabalho de amor e todas as emoções que o acompanham", disse Spears à People. "Reviver tudo tem sido emocionante, angustiante e emocional, para dizer o mínimo. Por essas razões, vou ler apenas uma pequena parte do meu audiolivro. Sou muito grata à incrível Michelle Williams por ler o restante".