Bianca Andrade revela ser invalidada ao falar sobre sua sexualidade: “me chamam de ‘bi de festinha’”

A empresária Bianca Andrade, também conhecida como ‘Boca Rosa’, falou mais sobre a sua sexualidade no programa Saia Justa (GNT), na noite da última quarta-feira (18).

A influencer, que é mãe de Cris, fruto do relacionamento com o também influenciador Fred Bruno, já revelou ser pansexual, e durante o programa reafirmou. “Eu sou pansexual. Então, todas às vezes que falo sobre a minha bissexualidade, eu sou invalidada, me chamam de ‘bi de festinha’, isso e aquilo”.

Bianca revelou inclusive que o assunto é tratado na terapia, para que possa viver “sem a aprovação do outro”.

“Eu tenho que tratar na minha terapia e entender que preciso viver sem a aprovação do outro e ser feliz com isso. Porque é muito difícil. Você falar de um lugar de mulher bissexual ou homossexual, é ainda mais difícil.”

“Quando a gente compartilha algo nosso e, por preconceito, outra pessoa decide não te acolher, ali você pode entender até onde vai aquele amor. O amor tem que falar mais alto.”

Além da sexualidade, a empresária também deu mais detalhes sobre seu diagnóstico de TDAH.

“Eu descobri toda a questão do TDAH. É um assunto que estou estudando ainda, mas sempre me assombrou. Eu nunca pude falar com ninguém porque eu me sentia sozinha, como eu ia explicar que vivo atrasada, que não sei fazer tal coisa”.

