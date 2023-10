Aqui estão as 5 séries internacionais na Netflix mais recomendadas em outubro

A Netflix tem adicionado ao seu catálogo as séries mais viciantes de todos os gêneros e até idiomas. Hoje, podemos encontrar uma ampla variedade de produções para todos os gostos, e até mesmo aqueles que não têm muito tempo para se sentar encontrarão uma opção ideal.

A plataforma tem apostado fortemente no que são chamados de k-dramas (séries coreanas); no entanto, este ano tem sido especialmente importante em termos da grande oportunidade representada por produções de outros países, como Alemanha, França e até mesmo Itália.

Aqui estão as melhores séries internacionais que dominaram a plataforma na terceira semana de outubro

Lupin Parte I, II e III

Cenas da terceira temporada da série 'Lupin' | (Netflix)

Surpreendentemente, Lupin ocupou três posições desde o lançamento da terceira temporada, e parece que os usuários da Netflix têm escolhido dar uma olhada no que aconteceu antes da nova temporada.

Esta tem sido uma das séries que quebrou recordes de audiência na plataforma de streaming. É baseada no fictício cavaleiro ladrão e mestre do disfarce Arsène Lupin, criado por Maurice Leblanc no início do século XX.

A série que leva o nome de Lupin conta a história de um ladrão profissional chamado Assane Diop, o filho único de um imigrante que migrou do Senegal para a França. No entanto, na França, o pai de Assane é incriminado pelo roubo de um caro colar de diamantes por parte de seu rico e poderoso chefe, Hubert Pellegrini.

Strong Girl Nam-soon: Temporada 1

Séries Estas histórias têm cativado o público (Netflix)

“Gang Nam-soon (Lee Yoo-mi) desapareceu na Mongólia quando era criança. Já adulta, ela viaja para a Coreia do Sul para procurar seus pais. Ela conhece Hwang Geum-joo (Kim Jung-eun)”, diz a sinopse.

Esta série é uma sequência de “Strong Girl Bong-soon” de 2017. Assim como Bong-soon na série original, Nam-soon (sua prima) tem uma força sobre-humana, como todas as mulheres de sua família. Claro, o que ela faz com essa força e quem poderia ajudá-la é o cerne desta série.

A série tem potencial para ser uma história de super-heróis envolvente, mas a quantidade de personagens e histórias pode ser um pouco cansativo para alguns.

Dear Child: Minissérie (Depois da Cabana)

Depois da Cabana A minissérie alemã arrasa na Netflix (Netflix)

Esta série de suspense alemã da Netflix está fazendo sucesso graças à sua história cheia de mistério. Ela se destaca por não seguir o convencional, não apenas por ser uma produção estrangeira de um país que já nos trouxe séries como “Dark”, mas também por apresentar uma história única em apenas 6 episódios.

A sinopse oficial da Netflix diz: “Lena vive em completo isolamento com duas crianças, Hannah e Jonathan, em uma casa de alta segurança. Eles comem, vão ao banheiro e vão para a cama na hora certa. Quando um homem entra no quarto, todos ficam em fila e mostram as mãos. Eles fazem tudo o que ele ordena. Até que a jovem encontra uma maneira de escapar, mas sofre um acidente quase fatal e acaba no hospital acompanhada por Hannah”.

Destined with You: Season 1

Um amor predestinado. / Foto: Netflix

“Vítima de séculos de maldição, um advogado se envolve com uma funcionária pública que tem a chave para sua liberdade, o que desperta um romance inesperado”, diz a sinopse oficial da Netflix.

Lee Hong-jo (interpretada por Jo Bo-ah) é uma funcionária de nível mais baixo que sempre faz o melhor que pode no trabalho, embora enfrente muitas reclamações civis. Em sua vida pessoal, ela está acostumada a ficar sozinha. Enquanto isso, Jang Shin-yu (Rowoon) é um advogado competente, inteligente e atraente que costuma ser o centro das atenções onde quer que vá.

No entanto, ele sofre de uma doença inexplicável que piora progressivamente a cada dia. Ele está desesperado para quebrar a maldição que assola sua família há gerações.

Um dia, Hong-jo encontra um antigo baú de madeira que se torna a chave para quebrar a maldição de Jang Shin-yu. A busca para se livrar da maldição desperta uma atração inesperada entre eles, mas a conexão entre os dois não é por acaso.

A trama envolve feitiços mágicos, vidas passadas e um misterioso livro proibido que pode conceder qualquer desejo.

DI4RIES 2

Séries Estas histórias tem cativado o público (Netflix)

A série segue um grupo de estudantes da escola secundária Galileo Galilei nas cidades fictícias das ilhas Marina Pequena (temporada 1) e Marina Grande (temporada 2). Ao longo da série, os estudantes navegam pela adolescência, paixões, rivalidades e amizades.

A segunda temporada de “Di4ries” continua a história dos alunos após sua protesto contra a mudança para outro local após o verão. Assim como a primeira temporada, a segunda temporada também parece ter 15 episódios, mas os criadores sabiamente decidiram lançá-la em duas partes em vez de uma. É importante lembrar que estamos assistindo a uma história na qual não há muito em jogo e, tecnicamente, embora haja muito a explorar, considerando que a maioria da audiência não pertence ao grupo etário representado no programa, a capacidade de atenção pode não ser constante.