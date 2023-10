A Fazenda: Vaca Mimosa surpreende Jaquelline negativamente; você encara?

Há quem diga que viver três meses dentro de um reality show é fácil, afinal comida e lugar para dormir não vão faltar, ainda mais quando o assunto é ganhar um prêmio milionário. No entanto, os famosos que assinam o contrato para A Fazenda acabam lidando com situações inusitadas, como essa envolvendo a vaca Mimosa.

Nesta semana, Jaquelline está cuidando do animal, mas algo tirou a peoa do sério e virou um dos assuntos mais comentados entre os moradores da sede. Tudo aconteceu quando Mimosa deu um susto e tanto na famosa, que estava cuidando do animal e algo inesperado aconteceu.

A Fazenda 15: Jaquelline fica chocada com as fezes da vaca Mimosa (Reprodução/PlayPlus)

A ex-BBB precisou lidar com um momento íntimo da vaca de A Fazenda 15. Enquanto Jaquelline limpava o espaço, Mimosa fez um coco que assustou: “Nossa, mana! Calma, cagou em tudo aqui. Você é engraçada, cagona. Você come muito, caga mais que o touro.”, comentou a celebridade.

Como não poderia deixar o trabalho de lado, a ex-BBB Jaquelline acabou ficando chocada e precisou lidar com o cheiro: “Mana, tua m*rda está muito fedida. Come e caga que é uma beleza, mas para obedecer”, falou a famosa em tom de brincadeira.

A Fazenda 15: Lily Nobre e Jaquelline conversam dentro da sede (Reprodução/PlayPlus)

Peões foram penalizados mais uma vez

Os famosos confinados em A Fazenda 15 foram surpreendidos com mais uma punição inesperada. Tudo aconteceu quando Nadja Pessoa infringiu uma das regras do reality show rural e, com isso, toda a casa ficou sem água quente até a noite desta terça-feira (17).

O clima pesou quando uma sirene tocou no começo da noite e anunciou a novidade, decepcionando a todos que seguem na competição da Record TV: “É proibido levar qualquer tipo de alimento e bebida em toda a área dos animais. Vocês ficarão 24 horas sem água quente”, anunciou o fazendeiro da semana Yuri Meirelles.

