A Fazenda: O grande mistério sobre Rachel Sheherazade é solucionado; descubra qual

A vida romântica de Rachel Sheherazade é um dos grandes mistérios em A Fazenda 15, mas a famosa resolveu quebrar o silêncio e falar, pela primeira vez, sobre o seu status dentro e fora do reality show rural.

Muito discreta com a vida pessoal, a jornalista é alvo de um possível relacionamento amoroso com o ator André Gonçalves, que é um dos seus aliados dentro do programa da Record TV. Mas, durante uma conversa, Rachel se abriu para falar com os famosos que seguem na casa, principalmente depois da pergunta feita por Alícia X.

Em um determinado momento, a peoa perguntou se Sheherazade estava envolvida com alguém fora de A Fazenda e a ex-âncora do SBT não fugiu: “Não, eu não me relaciono se eu não tiver muito a fim”, disse a famosa.

A Fazenda 15: Rachel Sheherazade está entre as favoritas da temporada (Reprodução/Record TV)

Depois de negar, Rachel disse que só se relaciona com alguém se estiver muito interessada: “Se for alguém que eu realmente não tenha sentimento, não adianta”, disparou a participante do reality show rural, que é vista como uma das favoritas para chegar na final.

A razão para André e Rachel não namorarem

Antes de ser anunciado como um dos participantes de A Fazenda 15, André Gonçalves assumiu que ele e a atriz Danielle Winits não formavam mais um casal. Mas, mesmo solteiro, o famoso não estaria em busca de nenhum romance dentro do confinamento.

A Fazenda 15: André Gonçalves e Rachel Sheherazade vão formar um casal? (Reprodução/Record TV)

Um dos motivos é a possibilidade do ator ter um certo acordo com a ex-esposa, com quem viveu por sete anos. Segundo o colunista Lucas Pasin, do Splash, André e Dani Winits concordaram em preservar o casamento, mesmo após a separação.

A ideia é não colocar aquilo que foi construído durante os anos em xeque durante A Fazenda. Além disso, existe a possibilidade de caso o plano seja concretizado, ao sair do reality apresentado por Adriane Galisteu André pode voltar a se relacionar amorosamente com Daniele, que segue na torcida pelo ex-marido.

