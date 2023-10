A Fazenda: André, Kally e Nadja estão na quarta roça; quem você escolhe?

A Fazenda 15: Quarta roça conta com André, Kally e Nadja; quem vai sair do reality show? (Vinicius Martins Gonçalves/Reprodução/PlayPlus)

Depois de muita especulação na web, a quarta roça foi definida em mais uma prova ao vivo em A Fazenda 15, que colocou André Gonçalves, Kally Fonseca e Nadja Pessoa na berlinda. Agora, eles dependem do voto do público para permanecer, mas um deixa o reality show rural na noite desta quinta-feira (19).

Tudo começou na última terça-feira (17), quando o quarteto inicial foi formado, mas apenas André não conseguiu participar da prova do fazendeiro, que foi exclusivamente feminina e teve como campeã Jenny Miranda, que deixou a berlinda e agora é a “chefe” do programa da Record TV.

Durante a formação da roça, em A Fazenda 15, Kally foi indicada pelo ex-fazendeiro Yuri, que só teve duas opções devido ao poder da chama branca, Nadja sobrou no resta um e Jenny foi puxada da baia pelo ex-BBB Cezar Black, que foi o peão mais votado desta vez. Mas, com o poder da chama laranja, o enfermeiro deixou a eliminação ao ver André Gonçalves assumir o banco.

A Fazenda 15: Cezar Black quase foi parar na eliminação (Reprodução/Record TV)

Os detalhes da formação da 4ª roça

Kally Fonseca, André Gonçalves, Jenny Miranda e Nadja Pessoa foram parar na quarta roça de A Fazenda 15 por motivos diferentes. Antes mesmo da votação aberta começar, os poderes do lampião ditaram as regras.

Ao vivo, Radamés deu para Henrique o poder branco e fez com que o peão determinasse duas pessoas para Yuri: Nadja Pessoa e Kally Fonseca, e ele determinou que Kally estivesse na eliminação do reality show.

LEIA TAMBÉM: A Fazenda: Vaca Mimosa surpreende Jaquelline negativamente; você encara?

A Fazenda 15: André, Kally, Jenny e Nadja estão na quarta roça da temporada (Reprodução/Record TV)

Diferente daquilo que os fãs do reality poderiam imaginar, a famosa não ficou surpresa e agiu com maturidade. Ela lembrou que a amizade deles é verdadeira, mas dentro de A Fazenda eles não são aliados: “Estou aliviada. Eu tenho orgulho de mim e da minha história. Eu já esperava estar sentada aqui, só não esperava tão cedo”, disse a peoa.

Depois, o ex-BBB Cezar Black recebeu 11 votos e foi o segundo roceiro da semana. O famoso decidiu puxar Jenny Miranda para o terceiro banco da eliminação.

A Fazenda 15: André Gonçalves entrou no lugar de Cesar Black na quarta roça (Reprodução/Record TV)

Em seguida, durante o resta um, Nadja Pessoa sobrou, mas o segundo poder do lampião tirou Black da berlinda do programa e colocou André Gonçalves, que afirmou não achar correto o formato do jogo de Henrique.

A votação segue aberta pela internet e os fãs devem votar no peão que desejam manter no programa. O famoso que receber menos votos vai ser eliminado.

LEIA TAMBÉM: A Fazenda: Rachel Sheherazade ‘não convence’, detona Mara Maravilha; concorda?