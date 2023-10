Xuxa homenageia Angélica com pinta em seu retorno às telonas

No aguardado retorno aos cinemas, Xuxa, a icônica Rainha dos Baixinhos, surpreendeu o público ao revelar uma emocionante homenagem à sua amiga e apresentadora Angélica, com quem compartilha uma amizade de longa data.

A notícia veio à tona durante a coletiva de imprensa de pré-estreia do filme "Uma Fada Veio Me Visitar", no qual Xuxa fará sua primeira aparição nas telonas em 14 anos.

No evento, Xuxa compartilhou com os jornalistas e fãs presentes um detalhe inusitado sobre sua preparação para o papel. A protagonista, que interpreta uma personagem que passa 34 anos adormecida, decidiu incorporar a essência de Angélica em sua atuação. Para tornar a homenagem ainda mais especial, Angélica presenteou Xuxa com um toque distintivo: sua famosa "pinta" na perna.

Com entusiasmo, Xuxa revelou: "a pinta que uso no filme, quando me visto de Angélica, foi ela que me deu. Eu falei para ela: ‘eu vou fazer você’. E ela respondeu: ‘pode deixar que a pinta eu te mando’. Achei estranho ela falar isso, até que chegou lá em casa uma caixinha com vários adesivos".

A generosidade de Angélica surpreendeu a Rainha dos Baixinhos, pois, além da tradicional pinta, a amiga enviou adesivos em tamanhos diferentes, possibilitando que Xuxa escolhesse o que melhor se adequava à caracterização da apresentadora homenageada.

Xuxa compartilhou sua gratidão: "ela tem a pinta dela em adesivo, em tamanho grande, médio e pequeno. Fiquei entusiasmada porque estava fazendo uma homenagem para uma pessoa de que gosto muito, com a pinta mandada por ela".

Baseado no livro de Thalita Rebouças, o filme "Uma Fada Veio Me Visitar" promete ser uma emocionante jornada cinematográfica, com Xuxa e a atriz Antonia Périssé no elenco principal.

A produção representa não apenas o retorno da Rainha dos Baixinhos às telonas, mas também uma tocante demonstração de amizade e carinho entre duas das personalidades mais queridas da televisão brasileira.

Os fãs, sem dúvida, aguardam ansiosos para ver essa homenagem especial de Xuxa a Angélica e reviver a magia da apresentadora nas telonas. O filme promete emocionar o público e conquistar corações, mostrando que a amizade verdadeira perdura, mesmo após décadas de carreiras brilhantes. As informações são de O Dia.