Remake de Elas por Elas: Yeda, Tony e Amaris procuram mesmo um amor?

Uma novela é formada de muitos pares românticos, mas há sempre personagens que insistem em se apaixonar por quem não está nem aí. Em Elas por Elas, por exemplo, Yeda (Castorine), Tony (Richard Abelha) e Aramis (Diego Cruz) são essas pessoas que lutam para conquistar o “coração errado”.

No remake da TV Globo, a personagem de Castorine é obcecada por Tony, que, por sua vez, não demonstra nenhum interesse romântico nela, mas sim por Ísis (Rayssa Bratillieri), que é apaixonada por Giovanni (Filipe Bragança).

Nesta confusão toda, Yeda vai descobrir que Tony não está nem aí para ela e que está disposto a conquistar íSes, mas mesmo assim ela segue querendo provar que o rapaz está equivocado e, nos próximos capítulos do remake de Elas por Elas, ele se une a Cris para atrapalhar o relacionamento entre a ativista e Giovanni (Felipe Bragança).

Remake de Elas por Elas: Alexandre Borges será o novo amor de Taís (Divulgação/Globo)

Enquanto os dois vão comprar roupas novas e mudar o visual de Tony, Yeda está incansável e procura uma forma de chamar a atenção dele e conquistar aquilo que ela acha que é o amor verdadeiro.

Enquanto isso, Aramis joga todo seu charme para a personagem de Elas por Elas, que acaba dando um fora no rapaz. Em uma cena, ela debocha dele depois de uma declaração de amor profunda feita pelo advogado.

Na releitura da novela de 1982, Aramis mostra que está apaixonado por Yeda e abre o seu coração, que acaba sendo pisado por ela. Neste momento, a personagem de Castorine deixa claro que o vê apenas como um grande amigo.

As protagonistas do remake de Elas por Elas (Divulgação/Globo)

O advogado de Elas por Elas fica visivelmente desapontado, mas ele surpreende e promete que não irá desistir assim tão fácil de conquistar o amor da mulher.

Mesmo lidando com a tristeza da rejeição, ele pensa em novas maneiras de se aproximar de Yeda e fazê-la se apaixonar por ele.Enfim, até o último capítulo do remake vamos descobrir quem vai ficar com quem ou se ninguém fica com ninguém.

O elenco da atual de Elas por Elas conta com Deborah Secco, Késia Estácio, Isabel Teixeira, Thalita Carauta, Mariana Santos, Karine Teles, Maria Clara Spinelli e Lázaro Ramos, entre outras celebridades.

