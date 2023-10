Ranking dos filmes "Jogos Mortais", do original à décima edição

A franquia "Jogos Mortais" perdeu parte de seu prestígio cultural após o lançamento de dez filmes ao longo de quase 20 anos, mas permanece uma ótima escolha para festas entre os fãs de terror. A história principal se tornou cada vez mais complicada na busca por manter viva a obra do antagonista idoso (e, no meio da série, falecido) Jigsaw.

Originalmente liderada por John Kramer (Tobin Bell), um serial killer chamado Jigsaw que tentava fazer suas vítimas apreciarem a vida por meio de jogos mortais que exigiam sacrifícios, a série logo se expandiu e se tornou complexa.

Kramer morreu no terceiro filme, abrindo espaço para um novo Jigsaw, Mark Hoffman (Costas Mandylor), que nunca assumiu corretamente o papel. No decorrer da trama, membros da família, inimigos, amigos e discípulos são apresentados, criando uma árvore genealógica surpreendentemente densa de "Jogos Mortais".

Existem muitos elementos recorrentes na série: a icônica música tema "Hello Zepp", que toca nas muitas reviravoltas dos filmes; marionetes; armadilhas sanguinárias e edição de videoclipes frenéticos. No entanto, cada filme acrescenta algo novo à fórmula para manter as coisas interessantes.

Nunca sendo um favorito da crítica, o filme mais bem avaliado da série no Rotten Tomatoes tem uma classificação de 50% de aprovação, mas cativou o público o suficiente para gerar um sucesso inesperado nas bilheteiras, graças a um orçamento barato.

Para comemorar o décimo filme da franquia, "Jogos Mortais X" - um prelúdio focado em Kramer que se passa no México para punir alguns fraudadores médicos - a Variety classificou os filmes levando em consideração a violência, os jogos, a atuação, o enredo e a diversão.

Aviso: contém spoilers de todos os filmes, exceto "Jogos Mortais X".

?Saw 3D: O Capítulo Final? (2010)

image-2

O último filme da saga de Hoffman, "Jogos Mortais 3D", desmorona como uma versão inferior de seus predecessores, embora com algumas mortes interessantes. O jogo envolve um homem que falsamente afirma ter escapado das armadilhas de Jigsaw e é forçado a pagar por sua arrogância para salvar sua esposa.

O filme presta um serviço aos fãs ao trazer de volta Cary Elwes como Lawrence Gordon do primeiro capítulo, que eventualmente prende Hoffman na mesma situação de serrar em que ele se encontrou.

O restante do filme é um jogo clichê de gato e rato com o FBI pontuado por armadilhas ocasionalmente sólidas, incluindo um set de garagem cheio de cola, uma abertura maravilhosa com dois homens brigando por uma mulher à luz do dia e um forno em forma de vaca.

É tudo selvagem e sem sentido, parecendo mais uma aproximação de "Jogos Mortais" da Syfy do que o real.

?Saw V? (2008)

image-3

Com mais fios para amarrar do que uma novela comum, "Jogos Mortais V" se afasta das origens da franquia, explorando a psicologia do novo Hoffman enquanto ele tenta esconder sua identidade do mundo, especialmente do resiliente agente Peter Strahm (Scott Patterson).

Embora Mandylor esteja disposto a interpretar um psicopata, sua falta de carisma em comparação com Bell é palpável, principalmente quando o público começa a torcer por Strahm para levar Hoffman à Justiça e encerrar o filme.

No entanto, existem armadilhas divertidas que animam o enredo, de uma lâmina de pêndulo na primeira cena que leva a um final com estilo dos anos 1980, a uma cena final que esmaga Strahm de forma eficaz como o compactador de lixo de "Star Wars". Para completistas, este filme é melhor apreciado como uma supercut do YouTube das armadilhas-chave.

?Saw IV? (2007)

image-4

As linhas do tempo se complicam em "Jogos Mortais IV", já que é revelado que o jogo-chave ocorre simultaneamente a "Jogos Mortais III", exceto por uma introdução e conclusão que mostram a ascensão de Hoffman como sucessor de Jigsaw.

Infelizmente, o ritmo e as armadilhas parecem um pouco lentos na terceira vez de Bousman na cadeira de diretor. As engrenagens e limites que as intermináveis vítimas tentam escapar começam a se misturar com episódios anteriores da série, com exceção de uma cadeira de escalpelamento e um dispositivo de rosto com faca que são? exatamente o que parecem.

Faltando as faíscas que tornam os melhores capítulos cativantes, o quarto filme é principalmente eficaz em preparar as próximas peças de Jigsaw para o restante da série.

?Saw VI? (2009)

image-6

Ainda tão sombrio quanto sempre, "Jogos Mortais VI" faz a pergunta perfeita: e se as pessoas forçadas a jogar o jogo trabalhassem em uma companhia de seguros corrupta e fossem dilaceradas em um zoológico abandonado?

Com um cenário divertido e personagens com os quais o público poderia torcer para morrer, há um toque de showman que faltava nos capítulos quatro e cinco. Kevin Greuter, editor da série, dirigiu este capítulo, o que talvez tenha dado a ele melhor ritmo e visão geral do que seus antecessores medíocres, e as armadilhas também são bastante criativas.

Desde a pegadinha cruel da casa de diversões de um carrossel mortal até situações inteligentes envolvendo oxigênio, vapor e ácido, há um senso de inventividade que continua a oferecer bons momentos sombrios.

Com um final satisfatório em que Hoffman enfrenta uma armadilha favorita da série, "Jogos Mortais VI" é um destaque cruel.

?Jogos Mortais III? (2006)

image-7

"Jogos Mortais III" é o último filme em que os arcos dos personagens não se tornaram completamente confusos, mas as costuras estão definitivamente estourando. Felizmente, Bousman está novamente por trás das câmeras e tornou-se mais extravagante com os jogos.

De uma contrapção de arrebentamento de caixa torácica lendariamente nojenta a uma mulher congelada viva, um homem se afogando em tripas de porco e muita carnificina no meio, os momentos de "nossa, caramba" são definitivamente elevados.

Em termos de enredo, Kramer está sendo mantido vivo por um médico (Bahar Soomekh) que é sequestrado por Amanda (Shawnee Smith), continuando sua transformação crescentemente vilã como discípula de Jigsaw que, ironicamente, não pode seguir suas regras.

Simultaneamente, um pai desesperado (Angus Macfadyen) participa de um jogo mortal para exorcizar a vingança de seu coração.

Pensar muito nas "lições" ensinadas ou nas conexões e motivações dos personagens pode deixar seu cérebro tão danificado quanto o Reverse Beartrap, então é melhor se deliciar com o grand guignol e não fazer muitas perguntas.

?Jigsaw? (2017)

image-8

"Jigsaw" foi promovido como um reinício suave da série, chegando sete anos após o filme anterior. Embora a reviravolta final mergulhe mais uma vez na complicada linha do tempo, é satisfatório ver um Kramer (ligeiramente) mais jovem em sua primeira aventura. Enquanto isso, o cenário da fazenda é uma mudança bem-vinda para prender o grupo padrão de idiotas, usando equipamentos agrícolas para eliminá-los um a um.

A dupla de diretores, The Spierig Brothers, traz uma energia ambiciosa e uma aparência limpa à franquia, desde uma sequência genuinamente claustrofóbica em um silo de grãos até toques mais sutis, como uma tomada pronta para trailer de uma corredora passando por um corpo que todos podem ver, menos ela.

Embora as últimas cenas sejam previsivelmente tensas na busca pela motivação de um novo imitador de Jigsaw, a última cena é um deleite nojento, com a cabeça de um detetive sendo cortada por lasers antes de um corte abrupto para os créditos.

É igualmente nojento e divertido, o que satisfaz os desejos básicos de qualquer filme de "Jogos Mortais".

?Jogos Mortais X? (2023)

image-9

O décimo filme da franquia volta no tempo para contar a história de John Kramer entre o primeiro e o segundo filmes. Esperando obter um tratamento milagroso contra o câncer no México, ele se vê enganado e jura vingança contra os falsos profissionais médicos.

Embora a trama demore um pouco para engrenar, é divertido ver Kramer na tela mais do que nunca em modo protagonista, e a mudança de cenário é um impulso para uma franquia frequentemente presa a porões sujos.

"Jogos Mortais X" apresenta algumas das melhores reviravoltas da série e algumas das melhores armadilhas, incluindo tubos de vácuo prontos para sugar globos oculares, uma vítima forçada a fazer uma cirurgia cerebral em si mesma e uma amputação de perna de revirar o estômago.

Dada à criatividade das linhas do tempo anteriores, "Jogos Mortais X" parece um renascimento - não é nada mal para uma série que entra em sua décima edição.

?Jogos Mortais II? (2005)

Bousman era um jovem combativo de 25 anos com pouca experiência em cinema quando seu roteiro chamado "The Desperate" chamou a atenção dos executivos da Lionsgate Films e foi convertido em uma sequência de "Jogos Mortais".

Assim que o primeiro filme se tornou um sucesso, Bousman foi rapidamente contratado para dirigir a sequência, que reuniu um grupo de desajustados moralmente duvidosos para serem vítimas dos jogos de Jigsaw.

Fiel a uma sequência, tudo fica maior: o número de pessoas presas, os dispositivos de tortura estilo Rube Goldberg, o sangue, a atuação exagerada. Para uma série que frequentemente mergulha na seriedade, há um jogo sombrio em algumas das armadilhas, desde um momento repentino de arma na porta com olho mágico até um jogador arrogante sendo cremado vivo.

Mas o toque final, que certamente deu sinal verde para outra sequência, foi um poço de agulhas sujas que induz à repulsa e que Amanda (Smith), um destaque da série, tem que rolar e cavar. São apenas alguns minutos na tela, mas permanece na memória após os créditos.

Adicione algumas reviravoltas de última hora e uma atuação envolvente de Donnie Wahlberg como um detetive que precisa conversar com Kramer ou seu filho morrerá, e um destaque da franquia nasce.

?Espiral? (2021)

image-10

Em uma história típica de Hollywood, Chris Rock diz que conheceu o chefe da Lionsgate em um casamento, apresentou sua própria versão de "Jogos Mortais" e, a partir desse encontro casual, nasceu "Espiral". Iniciando uma nova mitologia que se afasta dos assassinatos de Jigsaw, há muitos jogos e gore, mas com algumas novas reviravoltas (a marionete é um porco desta vez! a voz assustadora tem um tom diferente!) para manter as coisas frescas.

Mas, no final das contas, uma atuação forte eleva o filme, com o detetive problemático de Rock assumindo o centro do palco ao lado de um elenco de personagens secundários interpretados por Max Minghella, Marisol Nichols e Samuel L. Jackson.

Rock traz um pouco de leveza e humor ao seu papel - facilmente o mais desenvolvido da série fora de John Kramer. Bousman retorna para dirigir o filme, inundando as cenas com tons de dourado, verde, vermelho e azul e adicionando mais textura e profundidade para seu quarto filme.

Apesar dessas atualizações, ainda há armadilhas brutais, com destaques incluindo uma cena de abertura com trauma de língua e outra com dedos sendo lentamente arrancados. No final, "Espiral" é um ótimo ponto de partida para novatos na franquia que satisfará os amantes de gore.

?Jogos Mortais? (2004)

image-11

Um mistério estiloso e com orçamento limitado que surpreendeu o Sundance, o primeiro "Jogos Mortais" é muito mais original do que a etiqueta de "tortura pornográfica" que lhe foi atribuída.

Os jovens ambiciosos australianos James Wan e Leigh Whannell desenvolveram a ideia enganosamente simples juntos: e se dois homens acordassem acorrentados em uma sala, sem saber como chegaram lá, mas tivessem que traçar seu caminho para fora?

Wan dirigiu e Whannell escreveu o roteiro e desempenhou um papel importante, também trazendo dois pesos pesados dos anos 1980 (Elwes e Danny Glover) para liderar o elenco.

O boca a boca selvagem, alimentado por um momento perfeito no trailer de Elwes ("Ele não quer que cortemos nossas correntes? ele quer que cortemos nossos pés"), prometia uma noite audaciosa no cinema. Uma reviravolta de última hora (Jigsaw estava vivo no chão o tempo todo!) também deixou o público perplexo.

O filme é tão economicamente filmado, com ótimos sustos e gore perturbador, que não é surpresa que tenha se tornado uma franquia que assombrou os cinemas a cada Halloween por anos a fio.

A matéria original é da Variety. As fotos são da Lionsgate.