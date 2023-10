Privilégio de atriz: Larissa Manoela revela ter escutado a nova música do ‘N Sync antes da hora

A atriz e empresária Larissa Manoela revelou como conseguiu, graças a seus privilégios de atriz, ser uma das primeiras pessoas a ouvir a música “Better Place”, que marca o reencontro dos integrantes do grupo ‘N Sync.

Em entrevista ao Portal POPline, a atriz revelou que conheceu a faixa por conta de seus “privilégios”, já que a faixa é parte da trilha sonora do filme “Trolls 3: Juntos Novamente”, no qual ela empresa sua voz a uma das personagens da animação.

Acompanhada dos colegas de elenco Hugo Bonemer e Jullie, Larissa revelou que ouviu a música sem saber que ela tinha tanta representatividade para a geração de fãs do grupo musical.

Eles tiveram, contato com a canção enquanto dublavam a animação e realizavam a gravação da trilha sonora em português.

Reencontro após 22 anos

A música “Better Place”, composta por Justin Timberlake, Shellback e Amy Allen marcou o reencontro dos integrantes do grupo ‘N Sync, que se separaram na carreira musical há 22 anos.

Sucesso no final dos anos 90 e início dos anos 2000, o último trabalho lançado pelo grupo foi no ano de 2002, com Girlfriend, sendo que a separação oficial do quinteto foi em 2007, quando Justin Timberlake decidiu focar em sua carreira solo.

Desde então, os cinco se reencontraram pontualmente em algumas ocasiões como o VMA de 2013 e a inauguração da estrela do ‘N Sync na calçada da fama de Hollywood, em 2018.

Agora, com o lançamento de “Better Place”, música tema do filme “Trolls 3: Juntos novamente”, a expectativa dos fãs é que o grupo se junte a onda de artistas que voltaram para uma turnê de reencontro.

O filme chega aos cinemas de todo Brasil na quinta-feira, dia 19 de outubro, enquanto a música tema já acumula mais de seis milhões de streams no Spotify.

