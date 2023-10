Príncipe William está "enojado" com cenas de série da Netflix

O Príncipe William está profundamente perturbado com as cenas da nova temporada de "The Crown" e recusa-se a assisti-la, temendo que membros de sua família sejam "explorados", conforme revelado por um amigo próximo do futuro rei.

A série de sucesso chega à Netflix nos próximos meses, dividida em duas partes, com os primeiros quatro episódios programados para novembro e os seis finais em dezembro. No entanto, a inclusão do fantasma da falecida Princesa Diana em algumas cenas tem gerado críticas entre alguns membros da Família Real.

Assustador

Um detalhe peculiar foi revelado: a temporada apresentará o fantasma da falecida Princesa Diana em várias cenas, onde ela conversará com a Rainha Elizabeth e o Rei Charles.

No entanto, essa adição espectral à série não foi bem recebida por alguns membros da Família Real. Um amigo do Príncipe de Gales comentou à Daily Beast, expressando seu descontentamento: "é incrivelmente doloroso ver sua mãe explorada repetidamente dessa maneira vulgar pela Netflix. Ele não assistirá, mas ficará totalmente enojado com isso".

Embora o futuro Rei não esteja satisfeito com a decisão, o Príncipe Harry ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto. O Duque de Sussex colaborou estreitamente com a Netflix na produção de dois documentários, e há rumores de uma terceira série em desenvolvimento.

A relação entre Harry e a mídia já havia causado agitação no Palácio de Buckingham. Sua primeira série, "Harry & Meghan", viu o casal fazer uma série de alegações desfavoráveis sobre seu tempo como membros ativos da realeza, incluindo alegações de que William gritou e brigou com seu irmão mais novo.

Harry já defendeu "The Crown" no passado, afirmando que a série premiada dá uma "ideia geral" do que é colocar "dever e serviço acima da família e de tudo mais". Ele também ressaltou que prefere a série a ver histórias escritas sobre sua família ou sua esposa, enfatizando que se trata de "ficção, cada um pode interpretar como quiser".

O amigo de William acrescentou que a inclusão do fantasma de Diana em "The Crown" não ajudou a manter a paz entre os irmãos, pois William está irritado com várias decisões tomadas por Harry, incluindo sua colaboração com a Netflix, que ele considera exploradora para a família. As informações são do Daily Star.