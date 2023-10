Preta Gil sobre traição: "eu era cega"

Preta Gil abriu seu coração durante uma entrevista no programa "De Frente com Blogueirinha" nesta segunda-feira (16/10), discutindo abertamente a dolorosa experiência de sua separação com Rodrigo Godoy.

A filha do lendário músico Gilberto Gil fez revelações surpreendentes, admitindo que levou um tempo para perceber a traição, incluindo a suposta relação entre seu ex-marido e sua então estilista, Ingrid Lima.

Sem rodeios, Preta Gil compartilhou: "logo que acontece, você fica se questionando o que aconteceu. Mas quando começa a acalmar e lembrar das situações… Foram sete meses me traindo e eu não desconfiava. Eu era cega. Tínhamos uma relação de muita confiança. Comecei a ter algo com ela. É uma coisa do feeling da gente, a gente que é mulher, a gente sente. Ela não estava me descendo, tanto é que a gente parou de trabalhar juntas".

A cantora também falou sobre o estado de seu casamento antes do desfecho, dizendo: "o casamento não estava bom, mas eu achava que era uma crise. Que a gente ia resolver, conversar. Estava levando para esse lado, mas zero desconfiança de traição. Achei que era uma crise profissional, nós paramos de trabalhar juntos. Quando a gente descobre, tudo passa a fazer sentido. Mas o que mais me choca nessa história não é a traição porque acontece. Para mim, o mais grave, é optar por trair várias vezes, o que é enganar, manipular, esconder", desabafou. A informação é do Observatório dos Famosos.