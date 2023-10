Karol Conká revela: "não estou namorando e não quero mais"

Karol Conká abriu o jogo sobre sua vida amorosa e compartilhou confissões íntimas durante uma entrevista reveladora ao podcast Téte a Theo, apresentado por Theodoro Cochrane. A ex-participante do BBB21 foi sincera e direta ao expor sua intimidade.

Em um momento em que os holofotes estão novamente voltados para ela, Karol Conká surpreendeu ao revelar que não está em um relacionamento amoroso e não tem mais interesse em estar em um.

"Não estou namorando, nem quero mais, acredita? Me basto, não estou com paciência para namorar. Já me conheço, já sei, eu cheguei a um ponto que, assim, não preciso de um namorado. Eu pego de vez em quando alguém, mas me dá um preguiça também, falo ‘ai que chatice’", admitiu a rapper.

Conhecida por sua personalidade forte e opiniões francas, Karol Conká revelou que sempre foi bastante seletiva em relação aos seus relacionamentos amorosos. Ela explicou: "eu não consigo me sentir feliz quando eu namoro. Ai, que triste. Eu namorei poucas vezes e por um longo período, mas eu não me sinto muito completa quando eu namoro".

A cantora também compartilhou suas experiências anteriores nos relacionamentos, destacando as dificuldades que enfrentou: "às vezes, a cabeça da pessoa não encaixa, às vezes eu sinto que eu me encaixo na vida dos meus parceiros e eles não conseguem encaixar na minha. Tem que ensinar algumas coisas, acho meio chato. Também não me relaciono com ninguém do meio artístico, tenho preguiça".

Karol Conká enfatizou que seu foco principal está na carreira artística e que sua vida amorosa está atualmente em segundo plano. "Eu fico hiperfocada na relação, esse é o problema, e deixo a carreira de lado. Se o parceiro for uma pessoa legal, eu consigo focar na minha carreira, mas geralmente é sempre uma pessoa que se incomoda, quer surfar na minha fama ou me quer só pra ele", pontuou Conká.

A entrevista revelou um lado mais pessoal da artista, que está determinada a priorizar sua carreira e manter a independência em sua vida amorosa. Ela encara o futuro com confiança e determinação, deixando claro que está no controle de suas escolhas e prioridades. As informações são do Observatório dos Famosos.