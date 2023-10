Jane Seymour fala sobre como aprendeu a abraçar a idade

A atriz Jane Seymour, aos 72 anos, compartilhou sua perspectiva sobre o envelhecimento e destacou a luta contra o estigma da idade, especialmente entre as mulheres. Em uma entrevista recente à Hello!, Seymour expressou sua sensação de liberdade à medida que envelhece.

Ela reconheceu a pressão da sociedade para parecer mais jovem, especialmente para as mulheres que enfrentam a menopausa. Seymour enfatizou como o mundo muitas vezes parece estar "contra o envelhecimento" e como as pessoas frequentemente reagem negativamente às rugas e aos cabelos grisalhos.

No entanto, a atriz destacou a importância de mudar essa perspectiva, reforçando que o envelhecimento pode ser uma época de oportunidades e autodescoberta. Ela acredita que, em vez de se concentrar em parecer mais jovem, as pessoas podem aproveitar o tempo disponível para realizar as coisas que realmente desejam.

Seymour também abordou o tabu em torno da menopausa, observando que muitas mulheres evitam falar sobre o envelhecimento, pois estão sob pressão para parecer décadas mais jovens do que realmente são. Ela destacou a ideia de que, após os 50 anos, as mulheres às vezes se sentem estigmatizadas, como se sua utilidade tivesse chegado ao fim.

Menopausa

A atriz compartilhou sua própria experiência de passar pela menopausa aos 50 anos e sua determinação em abraçar seu processo de envelhecimento enquanto continua a cuidar de sua saúde. Em vez de optar por procedimentos cosméticos invasivos, ela prefere adotar uma abordagem natural, focando em uma dieta saudável e na prática de exercícios.

Jane Seymour destacou a importância de uma alimentação mediterrânea e do jejum intermitente em sua rotina. Além disso, ela mantém uma abordagem equilibrada à atividade física e prioriza o sono, garantindo que tenha oito horas de descanso por noite.

A atriz compartilhou seu sentimento de gratidão por estar viva e por manter relacionamentos significativos com seus filhos, família e amigos. Ela se vê como uma "tela em branco" pronta para desfrutar da vida e todas as suas experiências.

Jane Seymour serve como um exemplo inspirador de como enfrentar o envelhecimento com positividade, saúde e aceitação, desafiando os estereótipos negativos relacionados à idade. Ela nos lembra que a passagem do tempo pode ser uma jornada repleta de oportunidades e crescimento pessoal.