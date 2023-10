Ex-ator mirim revela furto ao sair da novela infantil Chiquititas; saiba tudo!

O ator Thiago Pinheiro, que interpretou o personagem Guile, na primeira versão de Chiquititas no Brasil, em 1990, contou um segredo para os seus fãs do TikTok. Em um vídeo, ele revelou que levou uma peça de roupa famosa para casa.

“Gente, eu esqueci de contar uma coisa para vocês…essa daqui é a camisa que eu usava na novela Chiquititas. Eu tenho ela até hoje. Foi um furto, mas estava consciente também e no final eu acabei avisando eles [produção]”, afirmou ele.

Fora da TV, Thiago faz sucesso nas redes sociais contando os bastidores da novela que fez sucesso no SBT, ganhando até um remake. No vídeo, ele explica ainda o motivo de fazer o furto consciente: “Iria trocar o uniforme e eu trouxe essa para guardar de recordação para o resto da minha vida. Enfim, gosto muito dessa camisa”.

Na mesma publicação, o famoso conversa com os seus seguidores sobre a possibilidade de começar a fazer lives para revelar alguns segredos da primeira versão de Chiquititas. A ideia do ator é responder algumas perguntas feitas por anônimos que vira e mexe tocam no assunto pelo direct do Instagram ou até mesmo no TikTok.

Paixão nos bastidores da novela infantil

A atriz Gisele Frade, que ficou famosa por interpretar Bia na versão brasileira de Chiquititas, também apareceu no programa Sensacional, da Rede TV!, e contou detalhes da novela, que foi gravada na Argentina.

Na atração, ela contou que durante as gravações ela chegou a se apaixonar por Thiago Pinheiro, que deu vida ao inteligente Guile: “Foi meu primeiro namorico, o primeiro amor. Era tudo novo para mim, uma paixonite aguda. Depois o Thiago veio para o Brasil e eu continuei lá, era uma saudade absurda”.

Para ela, Chiquititas mudou a sua vida: “Tudo mudou. Vim de família pobre, menina periférica. Depois desta novela minha vida nunca mais foi a mesma. Mudou para melhor”.

